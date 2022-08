SHBA shpall non grata Zv/Presidentin e Paraguajt

20:13 12/08/2022

DASH: Është përfshirë në korrupsion të konsiderueshëm

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sanksionuar Zëvëndëspresidentin e Paraguait Hugo Velazquez dhe këshilltarin ligjor, Juan Carlos Duarte për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm dhe ndërhyrje në proceset publike.

Në vendimin e marrë nga Sekretari Amerikan i Shtetit, Entoni Blinken dhe i bërë publik nga Departamenti Amerikan i Shtetit, thuhet se Velazquez ka përdorur bashkëpunëtorin e tij personal dhe profesional Duarte për t‘i ofruar rryshfet një zyrtari publik me qëllim që të pengonte një hetim që kërcënonte zëvëndës presidentin dhe interesat e tij financiare.

Krahas zëvendëspresidentit dhe bashkëpunëtorit të tij, DASh ka sanksionuar edhe anëtarët e ngushtë të familjes Velazquez dhe Duarte.

Në deklaratën e lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit thuhet se këto veprime korruptive ndikojnë duke zvogëluar besimin tek qeveria dhe gjithashtu ndryshojnë perceptimin e publikut për pandëshkueshmërinë .

DASH bën të ditur se ky përcaktim publik është bërë sipas seksionit 7031(c) të Aktit të Ndarjeve të Departamentit të Shtetit, Operacioneve të Jashtme dhe Programeve të Përafërta, 2022.

Gjithashtu Departamenti Amerikan I Shtetit thekson se këto veprime riafirmojnë angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të luftuar korrupsionin, i cili dëmton interesin publik, pengon prosperitetin ekonomik të vendeve dhe kufizon aftësinë e qeverive për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive nevojave të njerëzve të tyre.

Më tej në deklaratën e tyre citohet se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të qëndrojnë me të gjithë paraguaianët në mbështetje të demokracisë dhe shtetit të së drejtës dhe do të vazhdojnë të promovojnë përgjegjësinë për ata që abuzojnë me pushtetin publik për përfitime personale, pavarësisht nga pozicioni apo përkatësia e tyre politike.

Tv Klan