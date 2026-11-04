04 nëntor 2026- Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar më shumë se 40 milionë dollarë për të forcuar mbrojtjen kibernetike të Shqipërisë ndaj kërcënimeve të sponsorizuara nga qeveri të huaja.
Lajmin e konfirmoi ambasadori amerikan në Tiranë, Eric Wendt, gjatë Konferencës Kombëtare të Sigurisë Kibernetike të Shqipërisë.
Në fjalën e tij, kryediplomati amerikan vuri në dukje përparimin e vendit në forcimin e qëndrueshmërisë digjitale dhe rritjen e kapaciteteve për përballimin e sulmeve kibernetike.
Ambasadori vuri theksin te rëndësia e partneritetit mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, i cili sipas tij, synon jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës digjitale, por edhe trajnimin e ekspertëve të rinj në fushën e sigurisë kibernetike.
“Shtetet e Bashkuara kanë investuar më shumë se 40 milionë dollarë për të forcuar mbrojtjen e Shqipërisë ndaj kërcënimeve kibernetike të sponsorizuara nga qeveri të huaja.
Në Konferencën Kombëtare të Sigurisë Kibernetike të Shqipërisë, Ambasadori Eric Wendt vuri në pah përparimin e Shqipërisë në forcimin e qëndrueshmërisë digjitale dhe trajnimin e ekspertëve të ardhshëm përmes partneritetit me Shtetet e Bashkuara, përfshirë programe si CyberNext.
Së bashku, po ndërtojmë një infrastrukturë digjitale më të fortë e më të sigurt për Shqipërinë, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n”, shkruan ambasada amerikane në Tiranë.
/tvklan.al