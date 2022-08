SHBA u kërkon qytetarëve të saj të largohen nga Ukraina

23:32 23/08/2022

Zelensky: Do të përgjigjemi nëse Moska sulmon ditën e Pavarësisë

Presidenti Volodymir Zelensky është shprehur se do të ketë një përgjigje të fortë ushtarake nga forcat ukrainase nëse Moska kryen ndonjë sulm që përkon me Ditën e Pavarësisë e cila festohet në datë 24 gusht në Ukrainë. Zelensky u shpreh se ura e dialogut me Kremlinin është shembur pasi çdo ditë Rusia po kryen sulme të përgjakshme teksa paralajmëroi se në këtë ditë të rëndësishme ata do të provokojnë.

“Çdo ditë Rusia kryen ofensiva dhe sulme. Më pas ata tërhiqen dhe vijojnë sërish me vrasje të përgjakshme. Ata shprehen se nuk shohin rrugë për negociata. Veprimet e tyre tregojnë se ata nuk kanë menduar ndonjëherë, as mendojnë për dialog. ”

Aleatët dhe partnerët ndërkombëtar janë shprehur të shqetësuar mbi atë çfarë mund të ndodhë Ditën e Pavarësisë në Ukrainë. Ambasada e SHBA u bëri thirrje qytetarëve të saj të largohen urgjentisht nga Ukraina.

SHBA kanë paralajmëruar se sulmi rus mund të prekë edhe ndërtesat qeveritare.

