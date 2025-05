Ukraina dhe SHBA-të nënshkruan marrëveshjen e shumëpritur për shfrytëzimin e përbashkët të burimeve minerare dhe energjetike te Ukrainës.

Të dy vendet nënshkruan marrëveshjen në Uashington pas muajsh negociatash, të shoqëruara me tensione dhe pasiguri. Marrëveshja synon të ofrojë një nxitje ekonomike për SHBA-në që të vazhdojë të investojë në mbrojtjen dhe rindërtimin e Ukrainës, si dhe të adresojë shqetësimet e Uashingtonit mbi sasinë e ndihmës që ka kontribuar tashmë.

Ukraina besohet se ka rezerva të mëdha mineralesh të rralla si grafiti, titani dhe litiumi. Ato janë shumë të kërkuara për shkak të përdorimit të tyre në energjinë e rinovueshme, teknologjinë ushtarake dhe infrastrukturën.

Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent, tha se kjo tregonte se të dyja palët ishin të përkushtuara për paqe dhe prosperitet të qëndrueshëm në Ukrainë. Bessent, dhe Zëvendëskryeministrja e Ukrainës, Yulia Svyrydenko, u panë duke nënshkruar marrëveshjen në një foto të postuar në X duke sinjalizuar qartë angazhimin e Administratës Trump për një Ukrainë të lirë, sovrane dhe të begatë”. Svyrydenko tha se marrëveshja i lejoi Ukrainës të “përcaktojë se çfarë dhe ku të nxjerrë minerale” dhe se nëntoka e saj mbetet në pronësi të Ukrainës.

Përpara nënshkrimit, Trump përsëriti se SHBA-të duhet të marrin diçka për ndihmën e tyre ndaj Kievit. SHBA-të kanë qenë donatori më i madh ushtarak i Ukrainës që nga pushtimi i Rusisë në vitin 2022 me një ndihmë prej më shumë se 64 miliardë eurosh, sipas Institutit Kiel në Gjermani.

Për Kievin, kjo shihet si thelbësore për të pasur akses në ndihmën ushtarake amerikane. Partneriteti do të jetë i barabartë, në bazë 50:50 dhe do të duhet të ratifikohet nga ligjvënësit në Kiev. Sipas marrëveshjes, SHBA-të do të kontribuojnë me ndihmë të re për Kievin, duke përfshirë, për shembull, sisteme të mbrojtjes ajrore.

Marrëveshja fillestare duhej të nënshkruhej në shkurt, por u prish pas një takimi të tensionuar në Shtëpinë e Bardhë kur Trump akuzoi Zelenskyn për zgjatje të konfliktit. Ky përparim vjen disa ditë pasi Trump dhe presidenti ukrainas zhvilluan një takim ballë për ballë në funeralin e Papa Françeskut, dhe ndërsa bisedimet midis Moskës dhe Uashingtonit mbi një armëpushim të mundshëm në Ukrainë po vazhdojnë.

Klan News