SHBA, vazhdon mbyllja e pjesshme e administratës

E enjtja shënon ditën e gjashtë të mbylljes së pjesshme të një pjese të administratës amerikane.

Të dyja dhomat e Kongresit do të përpiqen të tejkalojnë këtë fazë që ka lënë përkohësisht pa punë rreth 800 mijë punonjës të administratës.

Presidenti Trump ka kushtëzuar dekretin për rihapjen e administratës me kërkesën për miratimin nga Kongresi të projektit me vlerë 5 miliardë Dollarë për ndërtimin e murit në kufirin me Meksikën.

Por shifra e lartë kundërshtohet nga demokratët.

