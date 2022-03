SHBA vendos për herë të parë prezencën ushtarake të përhershme në Shqipëri

13:13 10/03/2022

Komanda e Forcave Operacionale Speciale të SHBA-së ngriti shtabin e saj në Shqipëri ditën e mërkurë me qëllim përforcimin e qëndrueshmërisë në rajon, tha majori gjeneral David Tabor që është dhe drejtues i saj.

Një task-forcë ballkanase prej 12-15 anëtarësh do të themelohet në Tiranë ku do të koordinohet trajnimi i përbashkët dhe i kombinuar i shkëmbimit me veprimtarinë e elementëve të mbështetjes ushtarake civile. Sipas Tabor, pozita gjeografike e Shqipërisë në qendër të Ballkanit ishte vendimtare për hapjen e shtabit.

#BREAKING:

U.S. SOCEUR has made the decision to locate a forward-based SOF headquarters, on a rotational basis, in Albania!

Click here for the full #news release:

🇺🇸: https://t.co/tZEXzILrLC

🇦🇱: https://t.co/476FR2HyTs#SOFinEurope@FA_Shqiptare @MinMbrojtjes @USEmbassyTirana pic.twitter.com/3G27dQvvW6