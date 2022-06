Shefi i NATO-s: Suedia ka marrë ‘hapa të rëndësishëm’ për të përmbushur kërkesat e Turqisë

20:07 13/06/2022

Suedia po ndryshon legjislacionin e saj ndaj terrorizmit dhe priten shtrëngime të tjera

Gjatë një vizite në Suedi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg deklaroi se Stokholmi ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të përmbushur kërkesat e Turqisë për anëtarësimin e Suedisë dhe Finlandës në aleancë.

“E mirëpres faktin që Suedia ka filluar të ndryshojë legjislacionin e saj kundër terrorizmit dhe që do të sigurojë që kuadri ligjor për eksportin e armëve do të pasqyrojë statusin e tyre të ardhshëm si anëtare e NATO-s me angazhime të reja ndaj aleatëve. Këto janë dy hapa të rëndësishëm për të adresuar shqetësimet që Turqia ka ngritur”.

Suedia dhe Finlanda aplikuan për t’u bashkuar me aleancën muajin e kaluar, në përgjigje të luftës në Ukrainë.

“Nëse Suedia do të sulmohej, e konsideroj të paimagjinueshme që aleatët e NATO-s të mos reagojnë. Dhe ky është një mesazh që ne e kemi përcjellë dhe të tjerët ia kanë përcjellë në një mënyrë shumë të qartë çdo kundërshtari të mundshëm. Parë nga perspektiva e sigurisë, Suedia është në një pozitë më të mirë tani se përpara se të aplikonin. Pastaj sigurisht, qëllimi është që, të hedhim hapin tjetër për anëtarësimin e plotë të tyre sa më shpejt të jetë e mundur. Por përpara kësaj ne duhet të adresojmë shqetësimet e shprehura nga Turqia”.

Ankaraja po kundërshton aspiratat e dy vendeve për në NATO duke argumentuar se këto dy shtete strehojnë persona që janë të lidhur me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, që Turqia e konsideron organizatë terroriste.

“Qëllimi është që këto çështje të zgjidhen sa më shpejt që të jetë e mundur, që të mirëpresim Finlandën dhe Suedinë si anëtarë të plotë”.

Kujtojmë se më herët Stotelnberg i quajti shqetësimet e sigurisë të ngritura nga Turqia legjitime.

