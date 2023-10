Shefi i policisë transportonte “Baronin e Drogës”

Shpërndaje







14:18 10/10/2023

Përgjimet e SPAK, Dritan Meta pjesë e grupit të trafikantëve të drogës

Shefi i komisariatit të Kurbinit, Dritan Metaj, i arrestuar me urdhër të SPAK, rezulton të ketë pasur rol të rëndësishëm në grupin kriminal të trafikut të drogës në Fushë Kuqe. Metaj i cili u prangos gjatë fazës së dytë të operacionit “Flakë në det”, dyshohet se kryente rolin e transportuesit të anëtarëve të grupit kriminal, mes tyre edhe baronin e drogës Gëzim Çelaj, duke shfrytëzuar postin e tij si komisar policie. Metaj dyshohet se lëvizjen e tyre i bënte personalisht në mënyrë që të mos i kontrollonte njeri apo të mos dyshonin tek ata.

Veprimtaria kriminale është arritur të dokumentohet me prova të pakundërshtueshme nga SPAK, përmes një numri të lartë të celularëve të sekuestruar në operacionin “Flakë në Det” të finalizuar në muajin gusht. Në celularët e zbërthyer, mësohet se janë gjetur biseda të shumta të Metajt me Gëzim Çelajn dhe 2 të tjerët të shpallur në kërkim. Megjithatë, me urdhër të SPAK, janë kryer përgjime të tjera në javët e fundit, të cilat kanë dhënë prova mbështetëse për dokumentimin e veprimtarisë kriminale.

Përveç tentativës së trafikimit të drogës në muajin Gusht, ku u arrestuan 6 persona, dyshohet se grupi i Gëzim Çelajt tentoi të trafikojë dhe 41.7 kg heroinë në 1 prill të këtij viti. Në atë kohë policia në afërsi të Rinasit arrestoi 31-vjeçarin Armando Papa, ndërsa një tjetër person që e shoqëronte mundi të largohej. Papa dyshohet se bënte pjesë e të njëjtit grup kriminal që kryesohej nga Çelaj. Lënda narkotike dyshohet se ishte përgatitur në zonën e Fushë Kuqes, dhe origjinën e kishte nga Turqia.

Në muajin Gusht kur u finalizua faza e parë e operacionit “Flakë në det” policia ndërhyri bashkë Guardia di Finanza duke sekuestruar 23 kg kanabis, 2 pistoleta, municion luftarak, një sasi të madhe parash në valuta të ndryshme dhe 25 celularë.

Klan News