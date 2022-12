Shehi: Derbi të motivon

13:50 20/12/2022

Trajneri i Tiranës kërkon nga ekipi që të ndryshojë në perballjen ndaj Partizanit në “Air Albania”

Përveç gëzimit që të jep triumfi në derbin e kryeqytetit, skuadra fitimtare do të marrë edhe kreun e renditjes.

Tirana dhe Partizani do të përballën në mbrëmjen e së mërkurës në stadiumin “Air Albania” në takimin e javës së 15-të të kampionatit shqiptar.

Bardheblutë vijnë në këtë përballje pas humbjes nga Teuta dhe trajneri Orges Shehi shprehet se lojtarët e tij janë gati pasi derbi gjithnjë luhet me dëshirë

Sipas teknikut, fitoren do ta arrijë ajo skuadër që do të dijë të kontrollojë më mirë emocionet.

Tekniku i Tiranës nuk mendon se klasifikimi do të ndikojë, pasi përpara janë ende shumë javë, por ekipi i tij do të futet në fushë me mentalitetin për t’u përmirësuar.