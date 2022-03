Shehi do fitore ndaj Dinamos

15:25 18/03/2022

Trajneri i Tiranës vlerëson blutë pavarësisht situatës, kërkon tri pikët për të besuar te titulli

Trajneri i Tiranës Orges Shehi kërkon suksesin e radhës në derbin e kryeqytetit kundër Dinamos, që do të luhet të shtunën në stadiumin “Elbasan Arena” në orën 16:45.

Tekniku kërkon kujdes kundër “bluve”, të cilët po kalojnë një moment të vështirë, në vend të parafundit në renditje pas 25 javeve të luajtura dhe rrezikojnë rënien nga kategoria.

“Dinamo? Ndërrimi i trajnerit na e vështirëson pak situatën. Na mbetet për të marrë masa. Duhet të jemi të vëmendshëm dhe të qetë për të marrë masat për mënyrën e rreshtimit dhe lojën e kundërshtarit. Kemi bërë një kampionat të mirë, kemi bërë mirë ndaj kundërshtarëve, si ndaj Dinamos. Derbi është derbi, Dinamo ka lojtarë cilësorë, por situatat ndryshojnë nga ndeshja në ndeshje. Dinamo kërkon vlerësimin maksimal”.

Me mbylljen e ‘Air Albania’ do i luajmë jashtë të gjithë ndeshjet, por jemi të përqendruar vetëm te ndeshja e nesërme ndaj Dinamos. Shehi flet edhe për garën për titullin kampion dhe diferencën me Laçin e vendit të dytë.

“Kemi një distancë prej 10 pikësh me Laçin, por kjo bie poshtë duke llogaritur sa pikë janë në lojë. Duhet të fokusohemi te vazhdimësia, kemi edhe 11 pengesa. E para është kjo ndaj Dinamos, pa marrë parasysh distancën e pikëve që kemi me të tjerët. Janë 33 pikë në lojë, por ne duhet të shohim veten tonë. Përqendrimi dhe impenjimi janë shumë të rëndësishme. Në këtë moment duhet vlerësim dhe mund për djersën tonë, të vazhdojmë me të njëjtin impenjim”.

Për teknikun 44-vjeçar, sfida e radhës do të jetë e 50 në stolin bardheblu. Ai shton se është privilegj që të jesh trajner i Tiranës dhe çdokush do të donte të ishte pjesë e këtij klubi për një kohë të gjatë.

