Shehi: Rama ka marrë pozicionin e liderit dhe sulltanit, jo kryeministrit

21:11 11/09/2023

Deputeti i Partisë Demokratike, Dashamir Shehi i ftuar mbrëmjen e sotme në “Milori Live” foli për ndryshimet në qeveri. Shehi u shpreh se Edi Rama ka marrë pozicionin e sulltanit dhe jo të kryeministrit pasi po merr të gjithë institucionet nën kontroll.

“Zoti Rama ka, marrë pozicionin e liderit, sulltanit quaje si të duash. Nuk është kryeministër. Kryeministri ka një hapsirë të caktuar, por ky i ka marrë të gjitha institucionet nën kontroll. Kjo lloj qeverie është bërë një ndërmarrje.”

Gjithashtu gjatë fjalës së tij Dashi foli edhe për situatën në të cilën ndodhet opozita, ku u shpreh se në këtë pikë ku jemi vendi jonë nuk ka më nevojë për rotacion, por për një ndryshim real.

“Pozitë- opozitë i kemi bërë sikur janë dy ndërmarrje aksionere. Unë them nuk ka më rotacion. Nuk kemi nevojë më për rotacion, e kemi bërë kaq herë. Ne kemi nevojë për një ndryshim real. Me rregullat e lojës ndryshe, imazh ndryshe, projekt politik ndryshe. Nëse ne ofrojmë të njëjtët persona, ai shqiptari që ri atje, për inertsi do të thotë të rijë ky që është më mirë.”/tvklan.al