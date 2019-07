Shembet ndërtesa para Arenës Kombëtare te sheshi “Italia”

Shëmbet ndërtësa para Arenës Kombëtare te sheshi “Italia”. Godina 4-katëshe ishte ndërtuar para disa vitesh në hapësirë publike, dhe në të ishin vendosu disa biznese, bar kafe, restorante, dhe fast-food.

Përmes një postimi në rrjetin social “Twitter”, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj thotë se tashmë tashmë sheshi “Italia” hapet plotësisht në funksion të qytetarëve.

“Çibani i fundit!

Iken ngrehina e mbetur nga aksi qendror i Tiranes per ta hapur plotesisht Sheshin Italia per Arenen Kombetare 🏟⚽

Shpronesim per ata me leje, prishje per te fortet qe shtuan katet pa leje ne kohe te Lulit e Kunatit famekeq ✌ #TiranaNukNdalet”, shkruan kryebashkiaku Veliaj./tvklan.al