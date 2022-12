Shembja e resortit, reagon Kryeministri

17:11 04/12/2022

Rama: Operacioni nuk ka asnjë lidhje me median, por me fundin e një babëzie ndërtimesh

Kryeministri Rama ka reaguar me anë të një postimi në Twitter, pas shembjes së kompleksit në plazhin e Golemit.

Kryeministri shprehet se “një leje zhvillimi është njësoj me një leje ndërtimi sa ç’është një certifikatë lindjeje baraz me një leje drejtimi! Të bësh viktimën e lirisë së medias pse t’u prish një pallat pa leje është njësoj si të bësh viktimën e dhunës policore pse s’të lënë ta ngasësh makinën pa patentë!”

“Ky operacion i përfolur, përqeshur e anatemuar nga gjithë kundërshtarët tanë s’ka asnjë lidhje me median. Ka të bëjë vetëm me fundin e një historie mizerabël babëzie ndërtimesh në shkelje të ligjit për qëllime fitimi! Zor se ndonjë ndërtues do i bëjë dot karshillëk ligjit paskëtaj! Janë deri tani 15 vendime konfiskimi. Kjo e sotmja s’është e vetmja prishje, e në ndërkohë kontrollet po vazhdojnë. Do të futet një normë e re ligjore për kontrollin e detyruar sistematik të zbatimit të lejeve të ndërtimit. Të tjerat janë llogje pa lidhje!” përfundon postimi i Kryeministrit Rama.

