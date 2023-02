“Shën Valentini, tre ditë shumë erotike”, Shegushe Zeqiraj: Rinia do bëhet telef

13:51 13/02/2023

Në parashikimin e javës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan këtë prag Shën Valentini, astrologia Krisanthi Kallojeri thotë se do të ketë shumë romancë. Datat 14-16 janë më të favorizuarat për dashurinë, do të jetë një treditësh me shumë ndjenja dhe humanizëm. Dataa 15-17 Shkurt do të sjellin qartësi për mendimet dhe marrjen e vendimeve të duhura.

Krisanthi Kallojeri: Data 14, 15 dhe 16 janë 3 ditë shumë romantike, me frymëzim, me sentimentalizëm më të madh, me ndjeshmëri, pra nukdo të jetë thjesht erotike, por do të jetë sentimentale, do të jetë me ndjenjat e dashurisë, do të jemi më sensibël dhe krijimtaria, dashuria, solidariteti karakterizojnë ditët si dhe dhembshuria, në fazën ku gjendemi, të gjithë të mbledhim ndihma dhe t’ua dërgojmë njerëzve që kanë nevojë se dua ta prek edhe këtë temë.

Data 15, 16 dhe 17 Shkurt, ditë shumë të rëndësishme ku do të merren vendime, ndoshta këto vendime do të jenë politike, por kanë të bëjnë edhe me çështje financiare edhe pse ne nuk do të jemi menjëherë në dijeni të këtyre vendimeve që do të merren. Data 17 dhe 18, dy ditë shumë të mira ku krijohen mundësitë por edhe ne duhet të punojmë sepse mendimi do të jetë më sferik, më i kthjellët dhe mund të marrim vendime të dobishme për të ardhmen. Fundin e javës mund tia përkushtojmë përforcimit të marrëdhënieve tona, të vijmë sa më afër me njëri-tjetrin, qoftë në çift, familjare ose varet se çfarë i intereson secilit. Shën Valentini, më 14, 15 dhe 16 do të jenë tre ditë shumë erotike.

Shegushe Zeqiraj: Rinia do u bëka telef 3 ditë.

Katerina Trungu: Përgatituni.

Krisanthi Kallojeri: Do kemi edhe disa zhgënjime, gjithnjë ndodhin këto, disa presin më shumë dhe nuk marrin atë që presin.

Katerina Trungu: Edhe kjo e lidhur me dashurinë?

Krisanthi Kallojeri: Epo… do të ketë edhe përfitime ekonomike, por duhet të evitojmë ekzagjerimet. Ndryshe i kemi në kokë ne gjërat dhe bëjmë lëvizje më tepër dhe në vend që dalim të fituar, dalim të humbur. Duhet të jemi të kujdesshëm edhe në sferën financiare./tvklan.al