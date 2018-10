Shenjat e dhunës në trup, Xhisiela: Nuk i kam nga Rexhepi, ato…

Një ndër provat që Prokuroria ka për dhunën e ushtruar ndaj 25-vjeçares Xhisiela Maloku është raporti mjeko-ligjor, i bërë vetëm pak ditë pasi ajo kishte denoncuar në polici Rexhep Rrajën.

Sipas këtij raporti, ajo kishte shenja dhune në trup, por e reja mohoi që këto shenja t’ia kishte bërë Rraja. Ajo tha se shenjat në trup i ka ende, sepse ato janë nga një aksident që kishte pësuar me makinë.

Xhisiela tha se në hotel kishin pasur një konflikt verbal dhe se Rexhepi e kishte goditur vetëm me shuplakë. Madje ajo shtoi se për këtë veprim ai i kishte kërkuar falje.

Sipas mjekësisë ligjore ju keni pasur shenja të shumta të dhunës fizike.

Unë nuk kam pasur shenja dhune, siç është aty, ato do t’i sqaroj në prokurori.

Si nuk ke pasur? Mjeku ligjor që ju ka ekzaminuar thotë se keni pasur shenja.

Unë realisht kam pasur shenja edhe nga një aksident që kam bërë më parë me makinë dhe ato i kam akoma në trup. Edhe po të shkoj tani ta bëj do të më dalin përsëri.

Ju thoni që ju ka goditur disa herë, që mori telefonin dhe ma theu duke më thënë që do dalësh sot, ulëriste me fjalë më kapi prej flokësh dhe më digjte me cigare. Kjo është dëshmia që keni dhënë më datë 21 Korrik.

Ajo dëshmi është dhënë në gjendje shumë të rënduar psikologjike nga ana ime për shkak të xhelozisë ndaj ti. Sepse unë kam shkuar më datë 19 ka ndodhur konflikti. Kam shkuar Komisariatin nr 3 për të bërë denoncimin. E kam lajmëruar unë që po shkoj të bëj denoncim dhe kam dalë pa bërë asnjë kallëzim.

Ti thua që ke shkuar që me datë 19.

Nuk kam bërë asnjë kallëzim, kam dalë dhe kam shkuar e kam takuar dhe jemi sqaruar.

Përse do ta denoncojë?

Do ta denoncoja sepse më dhunoi verbalisht dhe më gjuajti një shpullë.

Po në datën 21 pse e bëtë?

Datën 19 dola dhe nuk e bëra sepse më kërkoi falje. U zumë verbalisht dhe më ka goditur me një shpullë realisht. Për këtë më kërkoi falje dhe besoj se kushdo kërkon falje kur ndodh një konflikt. Unë me datën 21 shkova, sepse mora vesh që ai iku me atë që unë nuk doja që të shkonte me pushime./tvklan.al