Shenjat e zodiakut që e adhurojnë nënën e tyre

Shpërndaje







18:24 21/09/2023

Është e vetmja marrëdhënie që zgjat përgjithmonë, ajo me nënën! Megjithatë vjen një fazë kur secili bëhet prind vetë dhe ndoshta çdokush tjetër kalon në plan të dytë. Por, për disa njerëz shkëputja nga e ëma nuk është e lehtë. Ky fenomen lidhet dhe me shenjën e zodiakut.

Demi

Demi është një shenjë që gjithmonë do të zgjedhë familjen, e veçanërisht nënën. Për Demin s’ka asnjë person më të mirë se nëna dhe mbështeten tek ajo në çdo hap.

Gaforrja

Prania e Gaforres në këtë listë nuk është befasi. Ata që i përkasin kësaj shenje nuk kanë asgjë më të shenjtë se familja e tyre, ndërsa marrëdhënia me nënën është më themelorja. Ata do të bëjnë gjithçka për të dhe do të përpiqen ta kontaktojnë çdo ditë, edhe nëse janë larg.

Bricjapi

Mund të mendojmë se Bricjapët e vënë në plan të parë karrierën e tyre, por janë shenja që e duan shumë familjen. Ata gjithmonë duan ta bëjnë nënën e tyre të lumtur dhe krenare./tvklan.al