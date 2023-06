Shënoi golin e parë sonte, Bajrami: Rruga vazhdon, do japim maksimumin

23:06 20/06/2023

Nedim Bajrami është padyshim “Man of the match” i dytë pasi në dy ndeshjet e fundit ka shënuar dy gola në portën e kundërshtarëve. Mbrëmjen e sotme ai ishte i pari që shënoi gol në minutën e 20.

Për Tv Klan, Bajrami u shpreh mëse i lumtur me rezultatin e arritur ndaj Ishujve Faroe pasi sipas tij ata janë lojtarë që ushtrojnë presion dhe ndeshja nuk ishte aspak e thjeshtë. Bajrami tha po ashtu se të gjithë shokët e tij të skuadrës do të mbledhin forcat pas pushimeve në mënyrë që të arrijnë fitoren ndaj Çekisë.

“Jam shumë i lumtur që edhe sot e shënova një gol, nuk u dorëzuam dhe e fituam ndeshjen. Nuk është lehtë të fitosh, bëmë golin e parë, pjesën e dytë u futëm në lojë me shumë raste dhe më në fund i morëm 3 pikë e kjo është me shumë rëndësi. Ata bëjnë shumë presion, e kemi ditur që nuk është ndeshje e lehtë, por me rëndësi është që vazhdon rruga. Tani kemi pushime dhe kur të kthehemi bashkë të japim maksimumin te Kombëtarjadhe të fitojmë ndaj Cekisë”, tha Bajrami.

Shqipëria mori tre pikë me vlerë dhe u ngiit e dyta në grup. Aktualisht Çekia është në vendin e parë me 7 pikë, Shqipëria 6 pikë, Moldavia 5 pikë, Polonia 3 pikë dhe Ishujt Faroe 1 pikë./tvklan.al