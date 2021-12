Shënoi për herë të parë me Spezian, Manaj: U përshtata me stilin e Barcelonës

23:42 07/12/2021

Rej Manaj shfrytëzoi në maksimum fanellën për herë të dytë radhazi të titullarit te Spezia, teksa shënoi golin e avantazhit momental 1-0 në barazimin ndaj Sassuolës. Në një intervistë për spanjollen “Radio Marca”, sulmuesi tregoi ndjesitë e mbërritjes te skuadra italiane dhe aventurën e tij që kaloi te Barcelona B.

“Ndihem shumë i lumtur. Muajt ​​e parë ishin pak të vështirë, sepse stili ishte krejtësisht i ndryshëm. Te Barcelona, ​​qëllimi ishte të mbanim topin dhe këtu është pak më e komplikuar. Atmosferë e bukur dhe jam shumë i lumtur”.



Sa i përket objektivit personal, Manaj u shpreh se dëshiron ta mbyllë sezonin me mbi 10 gola.

“Do të doja të arrija shifra dyshifrore në nivelin e golashënuesve në fund të sezonit. Më pas do të shikoj se si ka shkuar viti dhe do të zgjedh se ku të vijoj karrierën. Barcelona është një skuadër me tepër talent dhe stili i tyre është shumë i ndryshëm me atë të ekipeve të tjera”.

Manaj u rikthye në Seria A italiane në merkaton e kësaj vere në formë huazimi nga Barcelona, ku u aktivizua te ekipi B i katalanasve.

