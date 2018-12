Sully, qeni i shërbimit që i bënte shoqëri George H. W. Bush është fotografuar shtrirë pranë arkivolit të ish-Presidentit të SHBA për një shërbim të fundit.

CNN raporton se ai do të fluturojë me arkivolin e Bush për në Uashington DC. Fotoja që ka prekur zemrat e shumë njerëzve është postuar online nga zëdhënësi i Bush, Jim McGrath, me mbishkrimin “Misioni u plotësua”.

Sully, qeni labrador i mirëtrajtuar do të rikthehet në shërbim për të ndihmuar veteranë të tjerë, shkroi në një postim në Instagram ish-Presidenti George W. Bush.

“Po aq sa familjes sonë do t’i mungojë ky qen, jemi të ngushëlluar të dimë se ai do i japë të njëjtin gëzim shtëpisë së tij të re Walter Reed”, shkroi Bush.

Sipas CNN, Sully mund të kryejë një listë komandash prej dy faqesh, përfshirë të përgjigjet në telefon dhe të marrë sende të ndryshme.

Sully nisi t’i shërbente ish-Presidentit Xhoxh H. W. Bush verën e kaluar pasi ish-Zonja e Parë, Barbara Bush, ndërroi jetë./tvklan.al