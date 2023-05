Foto ilustrim Sherr me thikë në Vaun e Dejës, arrestohet 36-vjeçari

12:13 22/05/2023

36-vjeçari me iniciale A.M. është arrestuar pasi ka kanosur me thikë për motive të dobëta një 65-vjeçar.

Ngjarja ka ndodhur më 20 Maj të këtij viti në fshatin “Fshat i Ri” në Vaun e Dejës.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua mjeti prerës me të cilin dyshohet se u krye kanosja.

Njoftimi i Policisë:

Kanosi me mjet prerës (thikë), për motive të dobëta, një 65-vjeçar, arrestohet autori dhe sekuestrohet mjeti prerës.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Vau i Dejës, menjëherë pas marrjes dijeni për një rast kanosjeje në fshatin Fshat i Ri, Vau i Dejës, kanë organizuar punën dhe kanë mbërritur në vendngjarje, me qëllim kapjen e autorit të këtij rasti.

Si rezultat i veprimeve të shpejta procedurale, u arrestua shtetasi A. M., 36 vjeç, banues në fshatin Fshat i Ri, Vau i Dejës, pasi dyshohet se më datë 20.05.2023, pas një konflikti për motive të dobëta, në këtë fshat, ka kanosur me mjet prerës (thikë), shtetasin Gj. L., 65 vjeç, banues në Shkodër.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua mjeti prerës me të cilin dyshohet se u krye kanosja./tvklan.al