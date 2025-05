Një përplasje fizike ka ndodhur mes të pranishmëve në takimin mbyllës elektoral të Partisë Demokratike në Elbasan.

Gazetari i Klan News, Fatos Salliu raporton se ngjarja ka ndodhur mes disa të rinjve në hyrje të stadiumit të Elbasanit, ku dhe u zhvillua mitingu përmbyllës.

Zyrtarët e Partisë Demokratike i janë përgjigjur interesimit të gazetarit lidhur me ngjarjen, duke u shprehur se ishte vendosur që nga tarraca e stadiumit të hidheshin fishekzjarre. Sipas tyre roja nuk hapte derën e stadiumit me qëllim. Forca politike ka kontaktuar presidentin e klubit dhe ka zgjidhur çështjen, por përgjatë kësaj kohe ka ndodhur dhe konflikti fizik me rojen e subjektit.

