Sherr në sfidën e të rinjve

22:25 19/04/2022

Lojtarët argjentinas përplasen me ata brazilianë

Përplasje mes lojtarëve të Argjentinës dhe atyre të Brazilit në finalen e turneut të përvitshëm që organizohet në Francë për përfaqësueset U16. Pas suksesit të brazilianëve në finale disa prej futbollistëve argjentinas nuk i mbajtën nervat, duke i sulmuar.

Fatmirësisht situata u vendos shpejt në kontroll. Një ngjarje e pakëndshme në turneun që konsiderohet si një botëror i vogël ku kanë luajtur në të kaluarën shumë yje të futbollit.

Tv Klan

Fights break out at the end of the final of the Montaigu Tournament between Brazil U16s and Argentina U16s.



Sh*t runs deep between these nations pic.twitter.com/xINgOnyQDL