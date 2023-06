Sherr para finales së Conference League, përplasen tifozët italianë dhe anglezë. Disa të arrestuar

21:32 07/06/2023

Zhvillohet në Pragë finalja e Conference League mes Fiorentinës dhe West Ham. Mediat shkruajnë se para sfidës 16 persona janë ndaluar nga policia çeke pas përplasjeve të dhunshme mes tifozëve të dy skuadrave.

Sipas asaj që shkruajnë mediat britanike kanë qenë një grup i tifozëve të Fiorentinës që kanë sulmuar disa tifozë britanikë në një bar në qendër të Pragës. Për pasojë tre prej tyre mbetën të plagosur.

Në rrjetet sociale janë publikuar video të sherrit mes tifozëve. Ata kanë përdorur me tavolina dhe karrige që ju janë gjendur përpara. Në përplasje nuk kanë munguar as flakadanët.

Sipas raportimeve tifozët italianë ishin të pajisur me zinxhirë dhe rripa. Mediat shkruajnë se më shumë se 10 mijë oficerë policie janë në detyrë ditën e sotme për të mbajtur rendin.

Kujtojmë që finalen e parë të Conference League e mbajti Tirana vitin e kaluar ku fitoi Roma./tvklan.al

Prague: @skynews obtains video of fighting ahead of West Ham-Fiorentina #UECLfinal with eyewitnesses later saying a group of Italians with fireworks and weapons attacked West Ham fans leading to fighting and street covered in broken glass pic.twitter.com/7KKqWfv4VU