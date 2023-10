Foto: Drejtoria e Policisë së Durrësit

Sherr për pronën në Kepin e Rodonit

17:06 29/10/2023

8 persona përplasen fizikisht, policia gjen një gëzhojë arme

Një tokë me dy certifikata pronësie ka çuar në përplasjen e radhës në zonën e Kepit të Rodonit në Durrës. Banorët e fshatit Shetaj janë konfliktuar me përfaqësuesit e Kishës Katolike, pasi këta të fundit kishin nisur rrethimin e pronës që e kanë me certifikatë pronësie.

Në konflikt sipas policisë janë përfshirë 4 banorë të fshatit që pretendojnë pronësinë dhe 4 përfaqësues të kishës. Konflikti verbal ka degarduar deri në përpalsje fizike dhe përdorimin e sendeve të forta mes palëve. Policia thotë se në vendngjarje është gjetur edhe një gëzhojë arme zjarri për të cilën nuk specifikon se nga kush është shtënë.

Nga ky konflik pati të plagosur lehtë ndërsa pas mjekimit ata janë shoqëruar në polici për të dhënë deklarimet përkatëse për zanafillën e konfliktit, i cili është rast i përsëritur në këtë zonë për shkak të certifikatës së pronësisë së tokës që e pretendojnë dhe disponojnë palët.

