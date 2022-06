Sherri i pronarëve, pas 25 vjetësh gjykata nxjerr familjet nga shtëpia

21:05 08/06/2022

Disa familje që banojnë në zonën e OSHEE-së në Tiranë denoncojnë në “Stop”, se duan t’i nxjerrin nga shtëpitë, që kanë blerë prej 25 vjetësh dhe që i kanë me hipotekë.

Në mes tyre ka edhe blerës, apartamentet e të cilëve janë shitur 4 herë. Problemi për ta ka ardhur për shkak të një konflikti midis dy ortakëve, që kanë ndërtuar këtë pallat.

“S’kam ça të them, situatë e tmerrshme që po na bëjnë”, u shpreh një banore.

“Super Beton Mati”, investitor me përfaqësues Gani Hoxhën, ish-deputet dhe “Genti Rexhepi shpk” nuk janë marrë vesh për ndarjen e fitimit dhe tani rrezikojnë banorët të dalin nga shtëpitë pas 25 vjetësh.

Një vendim i formës së prerë i vitit 2003 ka ringjallur konfliktin. Në këtë vendim janë quajtur të paligjshme kontratat për disa apartamente, që ka shitur Genti Rexhepi.

Në vendim thuhet, se disa familje duhet të dalin nga shtëpitë, kur Genti Rexhepi t’u kthejë paratë. Ky i fundit nuk i paguar kurrë këto para dhe shtëpitë nuk janë bllokuar ndonjëherë në hipotekë.

Rexhepi shpjegon se vendimi është i paekzekutueshëm dhe banorët nuk kanë lidhje me këtë konflikt pronarësh.

Ortaku Gent Rexhepi: Faktikisht nuk është se ka qenë një ortakësi, ajo ka qenë një marrëveshje, e cila midis dy firmave, u bë një marrëveshje për të ndërtuar një pallat dhe pallati do shitej dhe do fitohen lekët dhe lekët do ndaheshin. Kaq ka qenë! E kupton? Nuk e di, nuk di, sinqerisht d.m.th ta them, sinqerisht duhet me ndejt me ndonjë natë dimri, se kshu natë vere, nuk ta shpjegoj dot. Sa gjyqe e sa gjëra janë bërë, por nuk e di ato, nuk është mirë të flasësh gjëra, që nuk shkojnë, po kjo kompania është e rishitur e shitur, është shitur e rishitur, ku e di unë, për efekte taksash, nuk e di, ça bëjnë. Unë detyrat disa herë, del ndonjë kështu si pronar i ri aty d.m.th dhe fillon merr dhe banorët, kot më kot, thjesht janë shqetësime pafund për ato banorë që, për hir të Zotit, mua më vjen turp edhe kur më marrin ndonjëherë në telefon. Si mundesh ta nxjerrësh atë mbas 10 vjetësh, t’i japësh 20 milionë?! S’mund ta bësh, është anormale. Kështu që banorët do rrinë aty, ku është edhe dy shoqëritë të ndajnë fitimin. Ç’punë ka me banorët?! E ka blerë shtëpinë, ai e ka blerë është e thjeshtë. Ai e ka blerë shtëpinë, e gëzon shtëpinë. Dy njerëz janë lidhur, kanë një marrëveshje, të ndajnë fitimet me njëri-tjetrin. Kaq e thjeshtë është!

Ndërkohë “Stop” shkoi në ambientet e “Super Beton Mati”, por nuk gjeti asnjë njeri. /tvklan.al