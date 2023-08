Sherri para disa vitesh, plagosen me thikë dy vëllezër

17:44 14/08/2023

Autori gjendet nëpërmjet GPS të makinës së marrë me qira në një hotel në Lushnje

Sherri i nisur 3 vite më parë për një vajzë ka përfunduar me plagosjen me thikë të dy vëllezërve në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Thoma Koxhaj”. 35-vjeçari Gert Latifi, ishte kthyer pak kohë më parë nga Italia, ku jetonte me bashkëshorten dhe fëmijët. 35-vjeçari ka kërkuar që të takohet me dy vëllezrit Rrest dhe Viliardo Abazaj, përkatësisht 26 dhe 31 vjeç.

Ai u ka caktuar vendin e takimit për të sqaruar sherrin e disa viteve më parë. Debati është përshkallëzuar në përplasje fizike, me grushta. Në sherr e sipër 35-vjeçari Gert Latifi, ka nxjerrë thikë dhe ka plagosur dy vëllezrit dhe është larguar nga vendi i ngjarjes.

Rrest dhe Viliardo Abazaj janë dërguar menjëherë në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ata u kanë shpjeguar hetuesve se kush ishte personi që i ka plagosur.

Lokalizimi i Gert Latifi u bë nëpërmejt GPS së makinës, të cilën e kishte marrë me qira. Hetuesit janë vënë në ndjekje të tij dhe e kanë lokalizuar në qytetin e Lushnjes, në një hotel ku dhe është arrestuar. Gjatë kontrollit fizik policia i gjeti 35-vjeçari një sasi kokaine, thikën dhe 1150 euro. Në hotel së bashku me Gert Latifin ishte edhe një 17-vjeçarë i cili është proceduar në gjendje të lirë për moskallëzim krimi.

