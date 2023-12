Sherri përfundon me përdorimin e pistoletës, një i plagosur në Kurbin

08:15 30/12/2023

Shpallet në kërkim autori dhe dy persona të tjerë

Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri në fshatin Malbardhë të Kurbinit. Policia njoftoi se i lënduari është Fatjon Lika. Ai u qëllua me një plumb pistolete nga një person me iniciale A.Sh.

I plagosuri u transportua menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Autori i kësaj ngjarje është shpallur në kërkim. Bashkë me të janë shpallur në kërkim edhe dy shokë të tij, të dyshuar si të përfshirë në konflikt.

“Shërbimet e Policisë Kurbin, të DVP Lezhë dhe Forcat Kombëtare të Sigurisë vijojnë kontrollet për kapjen e autorit dhe të dy shtetasve të tjerë E. L dhe P. L., të përfshirë në konflikt”, njoftoi policia.

Deri më tani nuk dihen shkaqet dhe rrethanat e plota të kësaj ngjarje. Ajo që bëhet e ditur është se mes autorit dhe të plagosurit ka pasur një konflikt të nisur më parë./tvklan.al