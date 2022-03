Sherri, Romina: Je e paaftë të bësh Jonny-n për vete! Sellma: Nuk të llogaris fare…

16:38 24/03/2022

Sellma mendon se Jonny dhe Romina janë aktorë shumë të mirë dhe se mes tyre nuk ka asgjë. Këto komente të saj kanë shkaktuar reagimin e ashpër të konkurrentes, e cila i ka kërkuar Sellmës që të tërhiqet kur shikon dy persona që pëlqejnë njëri-tjetrin. Sellma u përgjigj duke thënë që është tërhequr nga Jonny sidomos me zgjedhjen e fundit që ka bërë.

Romina: Unë nëse do isha në vendin tënd dhe ti në vendin tim, do e pranoja. Do më pëlqente shumë që ti shkoje shumë me Jonny-n dhe do tërhiqesha pas. Unë kur shikoj dy persona që pëlqejnë njëri-tjetrin dhe janë të lumtur, unë di të tërhiqem pas për të mos u ndjerë e tepërt.

Sellma: Kam gjithë këto javë që them e dashur që nga Jonny jam stepur dhe jam tërhequr. Me zgjedhjen e fundit që Jonny ka bërë unë jam tërhequr nga Jonny, je e qartë tani?

Romina: Je tërhequr nga Jonny, por këtu në Talk thua gjëra të tjera

Sellma: Unë megjithëse jam tërhequr nga Jonny, gjithsesi vazhdoj të mbaj të njëjtin mendim për ju të dy.

Romina: Unë mendoj se është paaftësia jote për ta bërë Jonny për vete.

Sellma: S’të llogaris fare. O e dashur me më ofendu mua ti./tvklan.al