Shfaqen në ekspozitë disa nga veshjet më ikonike të Elizabeth II

22:36 01/04/2022

Një koleksion i rrallë i veshjeve të Mbretëreshës Elizabeth do të shfaqet në kështjellën Balmoral si pjesë e një ekspozite për të shënuar Jubileun e Platinit të monarkes.

Veshjet, të cilat përfshijnë fustane, pallto dhe kapele do të shfaqen në ekspozitën e quajtur “From the River to the Royals”, e cila do të zgjasë nga 1 Prilli deri më 2 Gusht të këtij viti. Në ekspozitë janë edhe disa lodra fëmijësh që i përkasin familjes mbretërore.

Përveç ekspozitës së veshjeve, do të ketë gjithashtu një instalacion të artit bashkëkohor, çka shënon kështu herën e parë që arti modern shfaqet në kështjellë. Instalacioni, “Salmon School”, i krijuar nga artisti Joseph Rossano, përbëhet nga 250 forma xhami, të varura në ajër që pasqyrojnë formën e peshkut salmon.

Ekspozita synon të tregojë rrezikun e salmonit të egër për shkak të ndryshimeve klimatike duke kërcënuar në këtë mënyrë ekzistencën e tij.

Klan News