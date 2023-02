Shfaqet një top gjigand metalik në bregdetin japonez

18:21 22/02/2023

Autoritetet dhe banorët e një qyteti bregdetar në Japoni kanë mbetur të shtangur pasi një top gjigand metalik është shfaqur në breg.

Objekti misterioz u gjet nga një grua gjatë së martës në një plazh në qytetin Hammatsu, e cila njoftoi menjëherë policinë. Zona u rrethua me shirit dhe u thirrën ekipet e specialistëve të eksplozivit, por veç faktit që nuk përmban lëndë shpërthyese, autoritetet nuk kanë asnjë ide se çfarë është apo nga vjen sfera.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw