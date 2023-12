Shfaqet premiera e filmit “The Boys in the Boat”

19:06 04/12/2023

Regjisori Clooney: Ne kemi nevojë për histori të bukura në situatën aktuale

Ashtu si skenarët e bëra prej tij edhe në filmin e tij të ri, George Clooney ka bërë bashkë një kast aktorësh për t’i shndërruar ata në vozitës të besueshëm që titullohet “Djemtë në Varkë”. Drama sportive tregon historinë e vërtetë të ekipit pa përvojë të kanotazhit të Universitetit të Uashingtonit të vitit 1936, i cili vazhdoi të mundi ekipet e Ivy League dhe të konkurronte në Lojërat Olimpike Verore të Berlinit. Me regji të Clooney, filmi bazohet në romanin më të shitur jo-fiction nga Daniel James Brown.

Për Reuters Clooney është shprehur: Kur filluam të përgatisnim kastin, i thirrëm dhe u thamë “tani, jeni persona atletik” e teksa kërkuam që të ishin precize të shkathët për këtë aventurë, pasi nëse nuk do ishin të aftë nuk mund ta mernin këtë rol përsipër dhe ashtu ndodhi gjithçka kaloi me sukses.” “ U deshën rreth tre muaj stërvitje.

Filmi tregon historinë e studentit të varfër Joe Rantz, i portretizuar nga Callum Turner, i cili përpiqet për një vend në ekipin e tetë anëtarëve pasi zbulon se ai do të paguhet dhe do të ketë një shtrat ku mund të flejë. Trajneri i portretizuar nga aktori Joel Edgerton, ka nisur punën për t’i kthyer kandidatët e tij të zgjedhur në një ekip profesionist që garon në unison dhe mund të konkurrojë kundër rivalëve të nivelit të lartë. Ylli Hollivudit Clooney një fans i librit të Brown, tha se donte të ndante pak gëzim me filmin.

“Ne kemi nevojë për disa histori të bukura në këtë situate aktuale. Dhe kështu është ndjerë edhe një vit më parë. Është një histori që të bën të ndihesh mire.”

“The Boys in the Boat” del në kinematë në SHBA dhe Kanada më 25 Dhjetor dhe në shtetet e tjera në Janar.

