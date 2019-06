Shfuqizimi i datës së zgjedhjeve, Rama i përgjigjet Metës

Kryeministri Edi Rama iu përgjigj nga Berati Presidentit të Republikës, i cili tha këtë të shtunë se kishte vendosur të shfuqizojë Dekretin nr.10928, datë 05.11.2018 për zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore më datë 30 qershor 2019.

“Sapo më solli një letër vajza, më thotë se zoti President paska shfuqizuar datën e zgjedhjeve. Përsëri gabim dhe përsëri unë po ju them zgjedhjet do të bëhen me datë 30 Qershor. Nuk jam i befasuar, e prisja edhe këtë dhe nuk është asgjë tjetër veçse mbyllja e një rrethi të një plani të bërë me kohë për një arsye të vetme për arsyen se nuk kërkohet shtyrja e zgjedhjeve, kërkohet marrja zvarrë e kësaj qeverie dhe kërkohet varrimi i reformës në drejtësi, ky është thelbi, nuk ka asgjë tjetër. Por as qeverinë nuk e marrin dot zvarrë dhe as reformën në drejtësi nuk e varrosin dot dhe ne në 30 Qershor do të bëjmë zgjedhje, sepse nuk janë të partive dhe as të Presidentit, zgjedhjet janë të popullit shqiptar”, tha Rama. /tvklan.al