Shi milionash për PSG

23:59 20/03/2022

Liga shet të drejtat, 450 mln për Parizienët

Liga franceze e futbollit futet në lojë për të ndihmuiar PSG që të mbajë Kylian Mbappe. Zyrtarët e lartë të Ligës kanë nisur një proces negociatash me fondin i investimeve CVC për një kontratë milionash me atë të së cilës do të injektojnë para në kampionat. PSG në mënyrë të padiskutueshme do të ishte klubi më përfitues.

Mediat spanjolle shkruajnë se bëhet fjalë për 30% të shumës totale 1 miliardë e gjysmë për shfrytëzimin e të drejtave, që koresponson me 450 milionë euro vetëm për PSG.

Lille, Marseille, Nice dhe Lyon do të ishin në nivelin e dytë të përfitimeve, por shumë larg asaj që do të arkëtojë PSG .

CVC, fondi me bazë në Angli dhe liga franceze kanë tetë ditë kohë për të arritur marrëveshjen.

Ky nënshkrim i ri do të nënkuptonte një fluks shtesë parash për PSG-në/ oferta e Al-Khelaifi për Mbappe do të ishte e parefuzueshme.

Nën dritën e këtyre zhvillimeve mund të kuptohet fare qartë se futboll, spektakli sportiv, po ia lë vendin financierëve.