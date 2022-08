Shi në Tiranë, vranësira në Velipojë e Lezhë

16:10 20/08/2022

Në zonat e jugut moti më i qëndrueshëm

Tirana u pushtua për afro një orë nga reshjet e dendura të shiut. E shtuna solli freskinë në kryeqytet, por edhe në disa zona bregdetare.

Pavarësisht motit të vranët dhe erërave, ka edhe prej atyre pushuesve guximtare që bëjnë plazh, apo ecin përgjatë bregut të detit. E njëjta panoramë ofron edhe Velipoja, ku pushuesit sfidojnë motin duke u larë në det.

Ndërsa në jug të vendit nuk ka pasur reshje shiu. Sipas sinoptikanëve moti i paqëndrueshëm do të na shoqërojë deri në mesin e javës tjetër, me temperatura që nuk do t’i kalojnë 32 gradë.

