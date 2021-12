Shifra të larta pandemie në Europën Perëndimore

00:01 17/12/2021

Franca, Italia e Britania e Madhe shënojnë rekorde infektimesh

Shtetet e Europës Perëndimore vijojnë të përballen me shifra në rritje të pandemisë edhe pse me masa të ashpërsuara. Franca shënoi mbi 63 400 infektime ditore gjatë 24 orëve të fundit. Autoritetet e këtij vendi ndaluan fluturimet jo thelbësore nga Britania e Madhe ku me ritme të shpejta po përhapet varianti i ri Omikron, një nga origjinat e mundshme të ushqimit të valës së re të përhapjes së COVID-it në Francë.

Rekord infektimesh ditore shënoi edhe Italia me mbi 26 100 raste, po ashtu shifra më e lartë që prej muajit Mars. Nivelin më të lartë të infektimeve që prej valës së Shkurtit e shënoi këtë 24-orësh Portugalia me 5 800 raste. Si Portugalia ashtu edhe Spanja kanë ndër nivelet më të larta të vaksinimit mes shteteve të BE-së dhe vala e re nxjerr sërish në pah nevojën e dozave përforcuese sipas ekspertëve.

Mbi 77 mijë raste ditore shënoi edhe Britania e Madhe, duke arritur nivelin më të lartë të gjithë periudhës së pandemisë dhe shkak mendohet se është qarkullimi i Omikronit.

