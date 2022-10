Shihemi në gjyq/ Gazmendi refuzon emrin shqiptar (30 tetor 2022)

19:51 30/10/2022

Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Hajde të përqafoj o bir”, djali refuzon të takoj nënën se i vuri emrin Gazmend

Në seancën e sotme të “Shihemi në Gjyq” te “E Diela Shqiptare”, në Tv Klan u përballën nënë e bir, arsyeja për këtë është emri që nëna i ka vënë djalit. Ajo e ka quajtur djalin e saj Gazmedt, por ky emër duket se i ka sjellë shumë probleme djalit të saj. Ai është ndier i bullizuar nga shokët për shkak se emri Gazment në greqisht ngjason me kazmën, ndaj ai ka dashur ta ndryshojë.

Luljeta e thirri djalin e saj në një seancë ndërmjetësimi për shkak se ky i fundit prej 5 vitesh nuk i flet vetëm për shkak të emrit që ajo i ka vendosur. E pyetur nga djali se përse e ka sjell këtu, nëna i afrohet djalit dhe mes lotësh i kërkon ta përqafojë. Por ky i fundit e refuzon duke i thënë se do e përqafojë kur të mund të ndryshojë emrin.

Eni Çobani: Luljeta e dashur! Ke qarë shumë, ne të dyja jemi takuar shpesh, por ka qenë fat i madh që më në fund, djali juaj pranoi të vinte përballë dhe pse jo edhe të shikonte pas kaq shumë vitesh. Luljeta të falënderoj shumë që më ke bërë pjesë të kësaj problematike dhe uroj shumë që Gazmendin ta dëgjojmë çfarë problemi ka dhe të dyja së bashku, si dy nëna t’i japim një zgjidhje. Kështu që kokën lart, shikoje në sy. Ai besoj se në këto 5 vite është bërë akoma më i madh.

Gazmenti: Zonja Eni, më falni një minutë, po bëra ndonjë gabim me shqipen, ngaqë kam ikur shumë i vogël në Greqi do flas ndonjëherë në greqisht, se nuk i di të tëra llafet. Më falni, të gjithë! Doja të pyesja mamanë time. Pse më ka sjellë këtu?

Eni Çobani: Pse 5 vjet nuk është e mjaftueshme, për 5 vitet që ti nuk e shikon nënën? Unë do doja të ishe më i qetë, jo kaq i mërzitur sa të shikoj se ke përballë nënën. Jo ndonjë shoqe, por ke përballë nënën tënde.

Gazmenti: Mamaja ime e di çfarë kam hequr unë në tërë këto vite që në ‘97.

Luljeta: Më lër të të përqafoj o bir!

Gazmenti: Jo.

Luljeta: Më jep dorën të paktën.

Gazmenti: Kur të mundem që të ndryshoj emri. Se kaq vite… kam që në ’97 e deri tani që më tallin shokët me këtë emër që më keni vënë. Nuk e di kush e vuri, por unë kam probleme në jetën time.

“Më thoshin Gazma, Gizmet, emra turk”, Gazmendi kujton bullizimin, nëna: Po ç’faj kam unë?

Emri që Luljeta i ka vendosur djalit të saj është arsyeja pse ai prej 5 vjetësh nuk flet me nënën e tij. Sot ajo e ka sjellë në “Shihemi në Gjyq”, takimi i tyre i parë në kaq kohë po ndodh në studion e programit “E diela shqiptare” në Tv Klan, pasi edhe në vendin ku jetojnë, në Greqi, qëndrojnë në qytete të ndryshme.

Emri Gazmend është kthyer në “makthin” e djalit që prej fëmijërisë kur kanë emigruar në Greqi. Në vendin fqinj, emri i tij shqiptohet ndryshe dhe do të thotë “kazmë”, ndaj ai është bullizuar shpesh.

Luljeta: Lind ai, kisha dy fëmijët, kam edhe një gocë, edhe djalin. Në kohën e trazirave, në ’96-ën, ’97, për t’i shpëtuar fëmijët si shumë shqiptarë të tjerë, morëm fëmijët dhe kam ikur malit me një fëmijë në sqetull dhe një në dorë.

Eni Çobani: Deri në ‘97 ku ke jetuar?

Luljeta: Në rrethin e Lushnjes.

Eni Çobani: Në rrethin e Lushnjes, pra, po.

Gazmend: Qëkur ikëm atëherë që isha i vogël, 6 për vjeç, kisha problem. Që me shokët, sa u futa në klasën e parë që në muajt e parë, se brenda 4-5 muajve e flisja greqishten shumë mirë atëherë, isha i vogël, e mësova kollaj.

Eni Çobani: Po, sigurisht, se fëmijët e kapin më shpejt gjuhën e huaj.

Gazmend: Fëmijët edhe kur isha në klasë, në mësim, si i thonë… në pushim, qeshnin.

Eni Çobani: Po, e kuptoj që ti ke vështirësi për të folur, mos ki problem se ne të kuptojmë.

Ardit Gjebrea: Qeshnin me ty?

Gazmend: Po, me emrin që kam. Thoshin të të thërrasim më mirë Gazma, e kemi më kollaj neve. Çdo njeri, mësuesit thoshin njëherë Gazma, tjetri Gizmet, tjetri Gazmend… thoshin emra turk, unë e kisha problem. Edhe sot e kësaj dite, nuk mund t’i them njeriu këtë emër se qesh.

Luljeta: Po ç’faj kam unë moj zonja Eni?

Gazmendi shpjegon se e njëjta histori u përsërit edhe kur ai ndoqi ushtrinë pasi i kërkonte eprorëve të mos e shqiptonin emrin e tij. Aktualisht, në Greqi emri i tij i pagëzimit është Panajot, emër të cilin dëshiron ta ketë edhe në Shqipëri.

“Më tallin shokët për emrin”, Gazmendi shpjegon kuptimin në greqisht: Është kazmë

Prej fëmijërisë që ai është shpërngulur në Greqi, Gazmendi tregon se emri i tij shqiptar ka qenë një problem shumë i madh në jetën e tij. Në “Shihemi në Gjyq” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan ai shpjegon se është bërë objekt talljeje sepse i shqiptuar greqisht, emri merr një kuptim tjetër. Ky kuptim është përdorur shpesh si fyerje ndaj tij.

Gazmend: Kam që në ’97 që mundohem e deri tani më tallin shokët e shumë njerëz të tjerë me këtë emër që më keni vënë. Nuk e di kush e vuri, unë kam probleme në jetën time, nuk po kërkoj ndonjë gjë të madhe.

Eni Çobani: Të lutem. Emri për të cilin neve flasim sepse t’u drejtuam dhe më parë, është një nga emrat më të bukur shqiptarë se duhet të jemi tani të pastër dhe të drejtpërdrejtë se po na ndjek një publik shumë i madh. Emri yt është Gazmend.

Gazmend: Kemi një problem me këtë emër se ky emër në Greqi shqiptohet, si ta them se nuk e di si ta them shqip, thuhet me një emër tjetër grek që nuk është emër i bukur dhe unë e kam problem në jetën time.

Ardit Gjebrea: Nuk është emër i bukur?

Eni Çobani: Pra shqiptimi i emrit Gazmend?

Gazmend: Po.

Ardit Gjebrea: Si shqiptohet?

Gazmend: Është njëlloj me emrin Gazmas.

Ardit Gjebrea: Ça është Gazmas në greqisht?

Gazmend: Është kazmë.

Luljeta: Po ç’faj kam unë të keqen nëna për atë emër? Unë jetoja në Shqipëri, s’jetoja në Greqi.

Prezantimi i aktores Ornela Muti, Ardit Gjebrea: Kisha një siklet të jashtëzakonshëm

Ndërsa Luljeta ndan në “Shihemi në Gjyq” dhimbjen e saj se i biri, Gazmendi shtyn diplomimin për shkak të turpit që ndien nga emri i tij, Ardit Gjebrea kërkon mirëkuptim. Moderatori i programit “E diela shqiptare” në Tv Klan kujton një episod të sikletshëm të lidhur me emrin e një të ftuare.

Gjebrea shpjegon se diçka e tillë ndodhi vetëm njëherë dhe ai mundi ta kalonte për shkak të të qenurit artist, por e njëjta gjë nuk është e lehtë për Gazmendin, i cili jeton në një vend tjetër dhe emri i tij është objekt i përditshëm talljeje.

Ardit Gjebrea: Duhet ta mirëkuptojmë zonja Eni sepse çështja e emrit… ne e kemi shumë kollaj dhe secili nga ne që të thotë Gazmend, nuk ka asnjë problem.

Gazmend: Për juve po, por unë jetoj në Greqi.

Ardit Gjebrea: E di dhe unë të mirëkuptoj sepse të njëjtin problem kam patur unë kur kam patur të ftuar Ornela Mutin, aktoren e madhe në skenë dhe për ta prezantoja kisha një siklet të jashtëzakonshëm se si do ta prezantoja? Sigurisht që e prezantova, por kisha merakun e spektatorëve se mund të qeshnin, se mund të bënin dhe kjo mua më ndodhi vetëm njëherë në skenë. Okej, unë jam artist, e bëj dhe publiku është i kulturuar dhe e kupton, por imagjinoni Gazmendin 25 vite të jetojë përditë me këtë ndjenjë si do ta thërrasin, si do tallin, si do bëhen…

Eni Çobani i kërkon një premtim Gazmendit: Ju jap… si quhet shqip?

Ndërmjetësja e “Shihemi në Gjyq”, Eni Çobani shpjegon në fund të rubrikës së “E diela shqiptare” në Tv Klan se si do veprohet me rastin e Gazmendit. Djali kërkon të ndryshojë emrin pasi në Greqi përdoret si tallje ndaj tij, ndonëse në shqip nuk ka nota të tilla.

Çobani shpjegon se në bazë të ligjit, janë 62 emra që Instituti i Albanologjisë i ka dorëzuar gjykatës, të cilët nuk lejohen t’iu vendosen fëmijëve dhe emri Gazmend nuk i përket listës. Ndërrimi i emrave në gjendjen civile nuk bëhet si më parë pasi për shkak të ndërrimit të emrit në rastet kriminale, është kufizuar kjo e drejtë.

Mbi ligjin shqiptar, qëndron Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, e cila në rastin kur dikush dëshiron të ndërrojë emrin për arsyet e veta, e garanton këtë të drejtë.

Eni Çobani: Atë që më ka dhënë tani djali, do t’ia jap një njohësi të mirë të gjuhës greke dhe do t’i kërkoj atij interpretimin e kësaj dhimbjeje të këtij djali dhe në qoftë se kjo është kështu, unë i drejtohem të gjithë kolegëve të cilët më dëgjojnë në këto momente, pa shkelur ligjin, në respekt të ligjit, por me dashurinë për respektin dhe dinjitetin e gjithsecilit, ai djalë ka të drejtë të ndyrshojë emrin e tij.

Ardit Gjebrea: Unë ça faji kam?

Eni Çobani: Dhe nëse ky emër, sjell të tilla probleme në gjendjen psikologjike të tij, neve patjetër që këtë të drejtë duhet t’ia japim. Gazmendit që ju i thoni Gazmas në Greqi, t’ia themi dhe ligjit shqiptar dhe zotërinjve që do marrin këtë vendim dhe që kjo gjë të ndryshojë rast pas rasti, pra unë nuk jam që kjo gjë të lirohet, të lutem, ky është rast specifik.

Luljeta, nëna e Gazmendit shpjegon se edhe ajo vetë është bërë objekt ofendimesh sepse Luli në greqisht do të thotë “e çmendur”, por nuk e ka përjetuar njësoj. Megjithatë, Eni Çobani i premton Gazmendit se do ta ndihmojë, ama ka një kërkesë për të.

Eni Çobani: Ligjvënësi e ka ligjin aty prej dy vitesh dhe ne kërkojmë vetëm që të merret e të diskutohet. Zgjidhja është aty brenda, por Gazmendit i them një gjë. Gazmend i dashur unë do të marr përispër të shpreh dhimbjen tënde dhe të bëj zgjidhjen, të cilën do ta bëj në bazë të ligjit, bashkë me kolegët e nderuar. Ti do më premtosh një gjë publikisht: që do fillosh të flasësh shqip më mirë.

Gazmend: Do filloj. Ju jap… si quhet shqip…

Ardit Gjebrea: Si quhet shqip, ju jap fjalën.

Gazmend: Fjalën.

Eni Çobani: Fjalën pra fjalën./tvklan.al