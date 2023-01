Shihemi ne Gjyq – Thërret bashkëshortin “Lëri bejtet, zgjidh hallin”

Shpërndaje







19:32 15/01/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Burri-gruas: Sa pas dore më ke lënë, nuk ke mëshirë për mua? Mos më lër të vetmuar

Në rubrikën “Shihemi në Gjyq”, tek E Diela Shqiptare, ka qenë Isai dhe Zejnepja të cilët janë burrë dhe grua. Isai e ka thirrur Zejnepen sepse kjo e fundit nuk i flet më për shkak se ai i ka dhënë tokën që kishin nipit të tij dhe ka lënë pa gjë gruan dhe fëmijët. Isai i kërkon asaj që t’i japë vëmendje sepse e ka lënë shumë të vetmuar dhe fakti që ajo nuk e përshëndet, i rëndon shumë dhe e bën të ndihet keq.

Isai: Përshëndetje Zejnepi mbretëreshë!

Zejnepe: Rri atje ti, rri atje.

Isai: Po pse me të rri atje?

Zejnepe: Për çfarë më ke thirrur këtu?

Isai: Të kam thirrur sepse nuk më saluton, ishim te porta dhe nuk më fole.

Zejnepe: Pse të të salutoj?

Isai: Pse çfarë të kam bërë unë? Nuk kam bërë ndonjë…

Zejnepe: Nuk ke bërë asnjë gjë fare? Ke marrë tokën dhe ia ke dhënë nipit.

Isai: Po hë me se nipi gjaku im është!

Zejnepi: Ia ke hequr fëmijëve, Ia ke hequr gruas, Ia ke dhënë nipit pa dijeninë tonë.

Isai: Unë ia dhashë me gjithë shpirt dhe gjithë zemër, ta dijë dhe ky publiku i mrekullueshëm. Po afrohu pak të të salutoj.

Zejnepe: Jo, jo, rri atje tek vendi.

Isai: Po sa pas dore më ke lënë, nuk ke mëshirë për mua?

Zejnepe: Lëri këto këngë se kam ardhur deri këtu, në fyt. Shko tek vendi.

Isai: Unë tek vendi do shkoj, po nuk pranove ti, po unë kam ardhur të ulem, të them një diçka. Kam bërë gabim dhe unë për këtë, jo se të kërkoj ndjesë, por të them dy fjalë, mos më lër të vetmuar.

Zejnepe: Zonja Eni, lëre çfarë thotë ky.

Ardit Gjebrea: Me gjithë këto fjalë të ëmbla, të bukura, në këtë mënyrën poetike se si shprehet…

Zejnepe: Ky ka qenë në Itali.

Isai: O Nejpi po unë poet nuk jam që të shkruaj poezi, po jam një burrë dhe një zemër e sinqertë që gjithmonë kam menduar për ty dhe për familjen.

Zejnepi: E di po e prishe në fund, e di po e prishe, s’pyete për mua dhe fëmijët fare.

Momenti epik! Eni Çobani këndon bashkë me Isain për t’i mbushur mendjen Zejnepes ta falë

Në seancën e ndërmjetësimit “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare ka qenë Isai së bashku me gruan e tij Zejnepen të cilët kanë një shqetësim të madh. Isai ka patur një tokë prej16mijë e 92 m2, në Thanasaj, Lushnje. Një pjesë të tokës vresht ia ka dhënë vëllait dhe pretendon që të marrë atë pjesë tokë që vëllai i ka dhënë në këmbim. Ky këmbim nuk është bërë me dokumente dhe vëllai sot këtë truall ai e ka vënë në emrin e vet dhe pjesën e tij ai nuk ia ka dorëzuar. Pra vëllai ka mbajtur edhe tokën e Isait dhe të vetën.

Përveç ndihmës që kërkon nga Eni Çobani për ta zgjidhur këtë problem, Isai ka probleme edhe me bashkëshorten e tij, e cila mban qëndrim dhe nuk flet me të për shkak të problemit me tokën. Ai është munduar që gjatë gjithë seancës së ndërmjetësimit t’i këndojë vargje dashurie dhe duke i folur ngrohtë, por Zejnepe nuk është bindur aspak nga fjalët e Isait dhe i thotë se do pajtohen vetëm kur ajo tokë të jetë e saj dhe e fëmijëve.

Isai: Më jep një shans të lutem Nepi!

Eni Çobani: Tani është fundi dhe të takon vetëm ty fundi, nuk duam t’i japim fund ne të dy, as unë as Arditi, fundi është i joti. Fundin e di ti si do i drejtohesh Zejnepes.

Isai: Nepi të lutem vetëm dy fjalë të fundit dhe të ëmbla. Lis më lis dhe dru më dru, qaj për sytë e zi. Mos na prish jetën të lutem.

Zejnepe: Jo, jo e ke prishur vetë ti.

Isai: O Diti çfarë t’i bëj mo?

Ardit Gjebrea: Ti ta përqafosh.

Isai: Po nuk pranon pra. Unë do marr zonjën Eni, ti Zejnepen që të takohemi. Ose unë e kam nga ti, dua të më rregullosh ti.

Zejnepe: Pa rregulluar tokën jo.

Isai- Eni Çobanit: Oj nëna gjirokastrite, gjiri jot me qumësht drite, më bëj një të mirë moj, të lutem.

Eni Çobani: Hajde Isa, hajde me mua.

Eni Çobani së bashku me Isain i afrohen Zejnepes dhe ia nisin këngën të dy, për ta bindur që ajo ta falë Isain dhe të largohen nga studio të pajtuar. Për më shumë ndiqni videon në Youtube.

Isai i këndon gruas live mes studios, i lutet Gjebreas që ta ndihmojë të pajtohet me Zejnepen

Isai i cili është bërë pjesë e rubrikës “Shihemi në Gjyq”, tek E Diela Shqiptare i lutet më këmbëngulje gruas së tij Zejnepes, që ta falë dhe t’i japë një shans. Ata nuk kanë një marrëdhënie të mirë pasi Isai ia ka dhënë tokën e tyre nipit dhe fëmijët e Zejnepja tani kanë ngelur në mes të rrugës.

Ardit Gjebrea: Si e ke njohur Nepin?

Zejnepe: Ja më ka bërë vëllai i tij.

Isai: Të kapin vitet e bukura, edhe ato do të mbeten gjithmonë, ma ka bërë vëllai që kam probleme. Shumë favor, ma pruri të mrekullueshme, por doli një lajmës shumë i keq.

Ardit Gjebrea: Për këtë mrekulli që të ka dhënë, hallall toka, apo jo Nepi?

Zejnepe: Jo, hallall toka për të, por për mua jo.

Isai: Fustani me pika moj Nepi sa hije të paska, nën hijen pa kapele Nepi, më jep një mundësi se plasa.

Zejnepe: E di.

Isai: Në 2010 do shisja tokën, se e bashkuam tokën, ia dhashë me ndërresë, kisha dhe plakët unë. Ne të vegjlit kemi halle të mëdha, por kemi dhe detyra t’i mbajmë.

Zejnepe: Dhe pastaj tha vëllai që fëmijët e tu nuk kanë punë tek toka.

Isai: Po kaq e mendoi se zgjodhi rrugën e shkurtër. Rruga e shkurtër ku të nxjerr Nepi? Të nxjerr gjithmonë tek rruga e madhe. Po mirë ai vëlla nuk mendon për fëmijët e mi? Po larg qoftë nëse nuk do isha unë, ku do i lija unë rrugëve.

Zejnepe: S’kanë punë fëmijët e tu tek toka, se kështu tha ai.

Eni Çobani: Mua këto fjalë m’i keni thënë ndryshe, m’i ke thënë me shumë dashuri, m’i ke thënë me shumë muzikë, m’i ke thënë me shumë vargje të bukura dhe unë nuk e kuptoj pse tani, ti po e refuzon këtë zgjidhje.

Isai la mënjanë sqarimin dhe filloi t’i këndojë këngë dashurie Zejnepes, por ajo vazhdon të mbajë qëndrimin e saj, duke u sjellë ftohtë dhe duke i kërkuar llogari për dhurimin e tokës që i ka bërë nipit. Kurse Eni Çobani, Ardit Gjebrea dhe publiku janë argëtuar dhe kënaqur me këngët e Isait.

Eni Çobani: Fantastike, vetëm kështu mund të fillonte viti Ardit. Arditi nuk ka qëndruar kurrë kaq gjatë në këmbë, ka ngelur në këmbë.

Ardit Gjebrea: Nuk po më iket prej këtu.

Eni Çobani: Dhe mos u ul vërtet se është surprizë.

Ardit Gjebrea: Sa herë i këndon Zejnepes në ditë?

Isai: Ooo me mijëra herë.

Zejnepi: Po ç’i dua këngët unë, ti more tokën ia ke dhënë nipit. Nuk i dua këngët.

Isai: Unë jam viktima, po t’i Nepi më jep një shans të lutem. Diti më jep një shans…

Isai përshëndet me këngë Eni Çobanin, habit Ardit Gjebrean: Kam pirë gji 7 vite

Në seancën e ndërmjetësimit “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare ka qenë i ftuar Isai i cili sapo ka hyrë në studio ka përshëndetur Eni Çobanin me disa vargje këngë meqë është nga qyteti i Gjirokastrës, ndërsa moderatorit Ardit Gjebrea, preferoi që t’i thërriste shkurt “Diti i mrekullueshëm”.

Isai: Përshëndetje zonja Eni, përshëndetje zoti Gjebrea, po do të të thërras Diti i mrekullueshëm.

Ardit Gjebrea: Jo ore!

Isai: Absolutisht.

Ardit Gjebrea: Po t’i më çove në fëmijëri se kur isha 2-3 vjeç Diti më thërrisnin.

Isai: Janë të bukura kujtimet e fëmijërisë, pastaj ju vini nga një qytet i mrekullueshëm. Zonjën e përshëndes me dy vargje të bukura, një këngë gjirokastrite. “Moj nëna gjirokastrite, gjiri yt me qumësht drite”.

Eni Çobani: Shumë e bukur, jemi të dy gjirokastritë.

Isai shprehet se gruaja e tij e ka emrin Zejnep dhe ka një emër të mrekullueshëm, njësoj siç e kanë të gjithë nënat. Ai tregon se ka pirë gji tek nëna e tij deri sa mbushi 7 vjeç, ishte në klasën e parë dhe sa mbaronte mësimin, shkonte tek nëna për të pirë qumësht.

Isai: Ajo ka një emër të bukur, të mrekullueshëm, siç e kanë të gjithë nënat dhe nënat janë më të mirat dhe më të mrekullueshmet. Na kanë mbajtur 9 muaj, unë personalisht me momën time kam pirë gjoks 7 vite. Në klasën e parë vija dhe shkoja atje.

Ardit Gjebrea: Po kishte?

Isai: Patjetër.

Ardit Gjebrea: Na le pa fjalë! (qesh) /tvklan.al