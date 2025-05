Të ftuar:

Anjola Hamzaj: Spikere

Albana Leka: Violiniste

Irena Shanaj: Psikologe

Sevin Serjani: Jurist

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Revani me kos dhe sherbet

5 vezë

1 majë kripë

1 gotë sheqer ( 200 gr )

1/2 gotë vaj vegjetal ( 100 ml )

Vanilje

3 lugë gjelle kos

250 gr miell

1 pako pluhur pjekës

3 lugë gjelle niseshte misri

Sherbeti

500 gr sheqer ( 2.5 gota )

350 ml ujë

2-3 feta limon

Në një tas përziejmë vezët me shumë pak kripë, shtojmë sheqerin dhe vazhdojmë përzierjen derisa sheqeri të shkrijë. Shtojmë vajin e përziejmë + vaniljen, e më pas shtojmë kosin lugë, lugë. I përziejmë të gjithë përbërësit duke shtuar miellin pluhurin pjekës dhe niseshten të kaluar në sitë së bashku. Përziejmë mirë brumin dhe më pas e nivelojmë në një tepsi të lyer me gjalp. Vendosim revaninë në furrë në temperaturën 175 gradë për 40 min. Ndërkohë përgatisim shërbetin duke vendosur në një tenxhere sheqerin + ujin + limonin. I përziejmë dhe i lëmë të ziejnë vetëm 6-8 min nga pika e vlimit. Nxjerrim revaninë nga furra e lëmë derisa të ftohet e më pas shtojmë shërbetin e ngrohtë pasi ftohet plotësisht mund ta shërbejmë.

Një prezantim i këndshëm i pulës me perime

Marinimi i pulës

3 gjoks pule

6 lugë gjelle vaj ulliri

3 thelpinj hudhra ( të shtypura )

2 lugë gjelle kos

1.5 lugë çaj piper të kuq

1 lugë çaj salcë domate

1 lugë çaj trumzë

1/2 lugë çaj kerry

1/2 lugë çaj piper të zi

Kripë

Perimet

3 patate mesatare

1 spec i kuq

1 spec jeshil

1 spec pikant

2 kungullesha të vogla

1 qepë + karrotë ( opsionale )

150 gr djathë kaçkavall mozzarela

Letër pjekje FINO

Fillimisht të gjithë përbërësit e marinimit i vendosim në një tas i përziejmë mirë derisa të na formohet një masë homogjene. Pastrojmë mishin i bëjmë disa prerje të holla për së gjëri dhe vendosim gjokset e pulës në tasin në marinim i lyejmë copat e pulës mirë dhe bollshëm. Copat e mishit të lyer në marinim i vendosim në një pjatë i mbulojmë me celefon dhe i vendosim ose frigorifer për 30 minuta deri në 1 orë. Presim perimet në copa mesatare dhe i vendosim në tasin ku marinojmë mishin. I përziejmë mirë me salcën e mbetur nga marinimi i pulës. Përgatisim 3 vakte me letër pjekje të cilat fillimisht i mbushim deri në gjysëm me perime. Mbi perime vendosim gjoksin e pulës. Vendosim ato në një tavë, e më pas në furrë të ngrohur në temperaturën 200 gradë, fillimisht për 25 min. E më pas shtojmë djathin e grirë duke mbuluar komplet sipërfaqen e mishit. E lëmë në furrë dhe 15 min të tjera e më pas e shërbejmë.

“Një të shtyrë dhe më nxori te dera”, Katerina Trungu ndan situatën e pakëndshme

Në jetën e përditshme ndodh që të krijohen situata të pakëndshme gjatë ndërveprimit me të tjerët. Dikush që nuk të kthen përshëndetjen në ashensor, hyn pa radhë dhe pa kërkuar ndjesë, një punonjës i vrazhdë…lista mund të vazhdojë pafund.

Gjatë diskutimit të rasteve të ndryshme në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, edhe Katerina Trungu ndau një episod. Moderatorja e programit tregoi për një sjellje krejtësisht të pahijshme ndërsa po bënte blerje ku një vajzë e shtyu me qëllim.

Katerina Trungu: E di ç’bëri zonjusha në fjalë? Unë sa i kisha vendosur gjërat te qesja dhe po vendosja kuletën në çantë, pra sa do të vonoja unë po themi për kaq? Normalisht, vajza e kasës nuk respektoi këtë radhën, por kaloi produktet e tjetrës. Siç ishte ajo vajza, një të më shtyrë me trup, pam-pam-pam më nxori te dera. Unë ngela, i thashë më fal se s’kisha marrë gjërat. Më tha “epo shtyhu”. Ngela. Reagimi im ishte më vjen shumë keq, ke nevojë për ndihmë se nuk je mirë, e shoh se nuk je mirë. “Faleminderit”, tha. Asgjë, i thashë dhe dola se s’kisha ç’të thoja më.

