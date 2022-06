Shije Shtëpie – Emisioni 1 Qershor 2022

14:11 01/06/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Biskota për fëmijë

200 gr gjalpë në temperaturë ambjenti 200 gr sheqer 400 gr miell 2 vezë 1 lugë çaji fryrës ëmbëlsirash 1 bustinë vanilje 1 vezë + pak ujë për lyerje nga sipër

Muffins të shëndetshëm

2-3 banane 2 kupa tërshërë 2 vezë 1 lugë gjelle vaj ulliri 1 bustinë vanilje 1 lugë çaji fryrës ëmbelsirash Pak kripë Copa çokollate Kanellë Pana ëmbëlsire për kremin e sipër

