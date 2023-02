Shije Shtëpie- Emisioni 1 Shkurt 2023

14:30 01/02/2023

Të ftuar:

Në Skype: Sigi Gjini– balerinë

Në studio: Habibe Babasi – lifecoach

2 receta nga Znj.Vjollca

Speca të mbushur me vezë dhe peperoni

Përbërësit:

4 speca të mëdhenj për mbushje

4 vezë

Vaj luledielli

1 qepë

250 gr domate

250 gr peperoni

Kopër

Kripë dhe piper i zi

100 gr djathë pice

Përgatitja:

Pastrojmë specat nga farat dhe fijet dhe krijojmë hapësirën brenda specit për ta mbushur atë më pas. Hedhim në ccdo spec nga një kokërr vezë. Grijmë hollë qepën në kubikë të vegjël dhe shtojmë nga një lugë qepë të grirë në secilin spec. Grijmë domaten në kubikë të vegjël dhe e shtojmë edher atë lugë lugë në secilin spec. Presim sallamin peperoni në kubikë të vegjël dhe e hedhim edhe atë në secilin spec. Shtojmë mbi masat e krijuara kopër të grirë hollë dhe nga pak kripë. Trazojmë masën e krijuar brenda specit. Ndërkohë lyejmë një tavë me vaj dhe vendosim në të specat. I pjekim specat në furrë për 190 gradë për 30 minuta. I nxjerrim nga furra, i shtojmë djathin sipër dhe i pjekim sërish për 10 minuta të tjera sa të shkrijë djathi, e më pas i nxjerrim.

Sallatë me kuinoa

Përbërësit:

100 gr kuinoa

1 gotë fasule të kuqe të gatuara

1/2 gotë misra të zier

1 avokado

150 gr domate qershi

Majdanoz i freskët

Në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ka qenë në një lidhje në Skype ish-balerina e Tv Klan, Sigi Gjini e cila pas një aksidenti që ka pësuar me makinë para 10 vitesh, është detyruar të heqë dorë nga profesioni i saj, për shkak të paaftësisë fizike që ky aksident i la si pasojë. Ajo ka treguar se si ndodhi aksidenti dhe si e ka përjetuar këtë periudhë kohe.

Sigi Gjini: Në Shqipëri mjekët nuk dhanë shumë shpresa për jetën time dhe familja u detyrua që të më sillnin këtu (Gjermani), të paktën për të më shpëtuar jetën sepse askush nuk e dinte si do ishte situata më tej.

Katerina Trungu: Këtu nuk ju dhanë shpresë fare?

Sigi Gjini: Për jetën jo, mesa më kanë thënë sepse unë nuk kam qenë e vetëdijshme.

Katerina Trungu: Ta kuptojmë dhe pak historinë. Ti je larguar që nga ai moment nga Shqipëria dhe nga sytë e njerëzve, ke qëndruar larg televizionit. Njerëzit ndoshta do të donin të dinin se çfarë ka ndodhur realisht, si ka qenë ai moment, ajo ditë?

Sigi Gjini: Atë mbrëmje unë isha në Durrës dhe isha në autostradë duke u kthyer nga Durrësi në Tiranë pasi do takohesha me miqtë e universitetit për të festuar dhe papritur as unë nuk i jap dot shpjegim, në momentin që unë u mundova të frenoj, të ulja pak shpejtësinë, makina filloi të humbte kontrollin dhe filloi të shkonte majtas, djathtas dhe më pas nuk mbaj mënd më asnjë gjë. Sado që përpiqem unë ta kujtoj nuk vjen asnjë gjë në mendjen time.

Katerina Trungu: Dhe rikthehesh në jetë nëse mund ta themi kështu, se ke qenë në gjendje kome, për sa kohë?

Sigi Gjini: Afërsisht për 2 muaj, 6 javë, diçka e tillë.

Katerina Trungu: Ai moment si ka qenë, kur ti ke hapur sytë qoftë për mjekët, qoftë për ty, qoftë për prindërit e tu që të kanë dritën e syve sepse je dhe fëmijë i vetëm.

Sigi Gjini: Patjetër që për të gjithë ka qenë një moment shumë i gëzuar, për mua nuk e di çfarë të them se isha e paqartë në mendjen time, nuk e dija se çfarë po ndodhte, i shihja gjërat shumë ndryshe, nuk kuptoja. Mami rrinte ditë për ditë tek dhoma ime, ose kur ata nuk lejonin rrinte mbrapa derës të dhomës time, rrinte priste aty.

Aksidenti i rëndë e la të paralizuar, si e përballoi këtë ish-balerina e Tv Klan

Ish-balerina e Tv Klan, Sigi Gjini ka qenë pjesë e emisionit “Shije Shtëpie”, përmes Skype ku tregoi për jetën e saj pas aksidentit të frikshëm që i ndodhi 10 vite më me makinë dhe si pasojë, ajo tani ka humbur aftësinë e të lëvizurit në këmbë. Por mesa duket Sigi nuk u humb shpresat asnjëherë se gjërat mund të rikthehen si më parë dhe vazhdon të ndjekë terapi të ndryshe që mund ta ndihmojnë me integrimin e jetës dhe të fitojë aftësitë e saj.

Katerina Trungu: Si rrodhën ngjarjet duke qenë se ishte një balerinë e cila krejt papritur, pas një aksidenti, pas një tragjedie, nuk e kishte më aftësinë e saj për të shkëlqyer edhe një herë në skenë si balerinë?

Sigi Gjini: Normalisht ka qenë shumë e vështirë. Bota ime në atë moment u shemb komplet. Nuk ka fjalë që ta shpjegoj, por ka qenë shumë e vështirë. Megjithatë njeriu thellë brenda vetes nuk e humb atë shpresën që një ditë mund të rikthehet si më parë, ose pak a shumë.

Katerina Trungu: Çfarë keni bërë pastaj? Si ka vazhduar historia, çfarë ke bërë për të rimarrë veten, për të mbledhur dhe një herë forcat.

Sigi Gjini: Unë nuk mund të kem atë jetën e mëparshme tashmë, nuk e kam atë liri veprimi që të bëj gjërat që unë kam dashur gjithmonë ti bëj, megjithatë unë përpiqem që ta jetoj jetën në çfarëdo lloj mënyrë ashtu si vjen, duke marrë pjesë nëpër evenimente të ndryshme, koncerte, ku ka muzikë unë nuk mungoj. Muzika është një terapi shumë e mirë për mua, gjithmonë kërcej në mendjen time.

Katerina Trungu: Ndërkohë na shoqërojnë disa nga fotot e tua në Instagram dhe ajo që vë re është fakti që ti nuk do të tregosh shumë në Instagram për gjendjen tënde, për ndonjë vështirësi që mund të kesh. Mund ta dimë arsyen?

Sigi Gjini: Gjithmonë kam preferuar ta mbaj pak private këtë pjesë pasi mendoj që jo çdo njeri mund ta kuptojë situatën time dhe diku tek tuk ndonjë person mund të japë ndonjë koment që mund të më prekë dhe dua të jem pak private tek kjo pjesë.

Katerina Trungu: Në sensin e keqardhjes do të thuash mund të më prekë?

Sigi Gjini: Dikush mund të shprehë një keqardhje pa të keq por ajo do ndikojë keq tek unë, gjë të cilën unë nuk kam nevojë ta dëgjoj dhe kam preferuar të jem pak e tërhequr, të postoj vetëm gjërat e bukura nga jeta dhe jo problemet.

Sigi ka treguar se në Gjermani ajo vazhdon të ndjekë terapitë që i ka të nevojshme që e ndihmojnë në integrimin në jetë, për të fituar aftësitë e përditshme.