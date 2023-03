Shije Shtëpie – Emisioni 10 Mars 2023

16:07 10/03/2023

Të ftuar:

Arben Skënderi – artist

Albana Bejko – prezantuese

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Shorte nga Kenwood

Fileto pule me qumësht dhe perime në furrë

A duhet të besojmë ende tek meritat?

A mjaftojnë meritat për të arritur në një qëllim të caktuar?