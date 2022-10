Shije Shtëpie – Emisioni 10 Tetor 2022

15:58 10/10/2022

Të ftuar:

Dr. Xhulia Xhaja Mehaj – themeluese dhe drejtuese e klinikës Synaps

Krisanthi Kallojeri – astrologe, lidhje Skype

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj.Vjollca

Një mëngjes i shijshëm i përgatitur me petë dhe salsiçe speciale

1 pako peta sfoliat

Salsiçe speciale

Djath tosti ose pice

1 të verdhë veze

1 lugë kafe susam

Letër pjekjeje

Hapim petën në tavolinën e punës dhe e ndajmë atë në 8 pjesë të barabarta ose 6 (nëse peta është e vogël)

Vendosim mbi petë në qendër të saj 1 fetë djathë tosti e mbi të 1 salsiçe nëse është e vogël. Nëse është e gjatë e presim në gjysmë dhe e vendosim mbi djathë. E rrotullojmë petën, e mbledhim rrethore si karamele. E vendosim në tepsi, në letër pjekjeje.

Mbi petët e mbushura bëjmë ca vijësime 5-6 vija (prerje) e më pas i lyejmë me të verdhën e vezës. I përziejmë me pak qumësht. E spërkasim me susam dhe vendosim tepsinë në furrë në temperaturën 180-190 gradë për 20 min. Mund ta servirim me pak ketchup.

Qofte me çervish

400 gr mish të grirë

1 qepë mesatare

1 lugë çaj piper të kuq

Krip +piper të zi

1 lugë çaj hudhër pluhur

Nenexhik i thatë

1 fetë bukë (të zbutur në ujë ose qumësht)

1 vezë

Vaj për skuqje

Për çervishin

3 lugë gjellë miell

1 lugë gjellë gjalpë

2 lugë gjelle vaj nga skuqja e qepëve

2 gota ujë ose lëng mishi

2 gota kos

5 thelpinj hudhër

2 lugë gjellë uthull opsionale

Kripë + piper të zi

Fillimisht përgatisim masën e qofteve. Zbusim në një tas me ujë ose qumësht 1 fetë bukë për 5 minutë. Ndërkohë në një tas të bollshëm vendosim mishin e grirë. Grijmë qepën dhe e shtojmë në tas. Shtrydhim bukën e zbutur dhe e shtojmë në një tas duke e thërrmuar.

Shtojmë kripën, hudhrën dhe të gjitha erëzat, vezën. E përziejmë e përziejmë brumin me duar derisa të na formohet një brum i lidhur mirë ( e lëmë të pushojë në frigorifer për 10 min). Më pas formojmë qoftet në madhësinë që preferojmë.

Skuqim ato derisa të marrin ngjyrë të kuqërremtë nga të dyja anët dhe i lëmë mënjanë të mbuluara. Në yndyrën që skuqim qoftet shtojmë një lugë gjellë gjalpë dhe e kaurdisim miellin derisa të marrë ngjyrën e lajthisë. E shuajmë fillimisht me ujë dhe më pas me kos.

Shtojmë hudhrat e shypura dhe vetëm dy lugë gjelle uthull nëse e dëshirojmë më të thartë. Kur çervishi të filloi të marrë valë, ulim temperaturën, shtojmë qoftet dhe i lëmë edhe 5 minuta. E servirim duke shtuar me një lugë çaji dhe pak gjalpë e piper të kuq.

Çfarë është vonesa e të folurit tek fëmijët?

Parashikimi i horoskopit për javën

Përpara se të na njohë me parashikimin e përjavshëm të horoskopit për “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Krisanthi Kallojeri prezanton shenjat fatlume dhe ato më pak të tilla të javës. Ajo që është edhe me më pak fat, duhet të ketë kujdes nga tendenca që i paraqitet.

Katerina Trungu: Cila do të jetë shenja me fat e kësaj jave?

Krisanthi Kallojeri: Do të jetë Luani dhe Peshorja.

Katerina Trungu: Bravo, ju lumtë. Po ato me më pak fat?

Krisanthi Kallojeri: Me më pak fat do të jenë Binjakët. Do të jenë me më pak fat se kanë tendencë të bëjnë gabime.

Shenjat besnike të horoskopit me “pikatore”, tradhtaret “një det i madh”

Në një diskutim në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, lindi pyetja se cilat janë shenjat më tradhtare dhe më besnike të horoskopit. Sigurisht, përgjigja u dha nga astrologia Krisanthi Kallojeri, e cila na zbuloi edhe një shenjë është ndryshe nga ajo që iu paraqet të tjerëve.

Krisanthi Kallojeri: Shenja më besnike për mendimin tim janë Akrepi dhe Luani. Ata që janë më pak besnikë janë Shigjetari, Peshqit sepse janë të dashuruar me idenë e dashurisë, me dashurinë dhe Ujori. Ujori jo se nuk është besnik, por vë standarde të larta dhe duhet t’i zgjosh intelektin. Nuk e ka problem të ndryshojë gjërat, jeta vazhdon për ta, mund të kalojë me lehtësi në një marrëdhënie nëse nuk është i kënaqur. Duhet t’iu themi atyre që na ndjekin këto janë vlerësime sipërfaqësore.

Katerina Trungu: Në fakt, unë e di që Peshqit nuk janë tradhtarë me eksperiencat, njerëzit që njoh, por mund të qëllojë ndonjë. Është det shumë i madh ky.

Krisanthi Kallojeri: Tamam, është det shumë i madh. Peshqit është e vetmja shenjë që mund të vësh 100 njerëz dhe të gjithë janë të ndryshëm. Kanë një talent që ndryshe paraqiten dhe brenda tyre janë ndryshe. Mund të gjesh më të shenjtin, atë që për të tjerët bëhet shumë i mirë, jep diçka, por mund të gjesh edhe atë që gënjeshtrën e ka në majë të gjuhës.

Para për Virgjëreshat, flirte për Shigjetarët, Peshqit mbajnë sekrete…

Shenjat më me fat të javës janë Luani dhe Peshorja, thotë në programin “Shije Shtëpie” në Tv Klan astrologia Krisanthi Kallojeri. Shenja më pak e preferuar e planetëve janë Binjakët, të cilët duhet të tregojnë pak kujdes. Ndërkohë Hëna e plotë në Dash do na bëjë të reflektojmë për të kaluarën. Nga e marta e deri të premten janë ditët më të favorshme për marrëdhënie të reja që sjellin përfitime.

Krisanthi Kallojeri: Është krijuar një atmosferë me Hënën e plotë dje ku zgjohen kujtimet e së kaluarës dhe i kthehemi pak. Kjo kërkon që të rishikojmë gjërat, të ndërgjegjësohemi dhe t’i përballojmë. Ka një tendencë deri në fund të javës që t’i largohemi realitetit kur hasim vështirësi dhe nuk mund t’i përballojmë. Java ka tendenca për zhgënjime, gabime, prapaskena, kurthe e ekspozime. Nesër e deri të premten krijohen kushte shumë të mira për të krijuar marrëdhënie të reja me baza të forta, afatgjata, personale ose profesionale ose ekonomike. Është në dorën tonë të veprojmë duke qenë sa më të kujdesshëm.

Dashi – Java ju fton të aktivizoheni, të veproni, jeni pak të ngatërruar brenda vetes. Nëse ndiheni të lodhur merrni kohën tuaj të qetësoheni dhe të kujdeseni pak më shumë për shëndetin. E mira që ka kjo javë është të përforconi një marrëdhënie ose të krijoni një të re me baza të forta dhe afatgjatë.

Demi – Ndiheni të kufizuar dhe keni shumë të theksuar ndjenjën për liri. Mos bëni ndryshime rrënjësore, lëvizje të mëdha ekonomike dhe jini të kujdesshëm sepse do të keni zhgënjime nga rrjeti shoqëror. Kryesorja është që të përfitoni në jetën e përditshme ku do njihet puna e talentet tuaja dhe kjo do reflektojë pozitivisht në financa.

Binjakët – Gjatë kësaj jave është e domosdoshme të jeni sa më realistë me planet dhe lëvizjet tuaja. Disa janë shumë të aktivizuar, por i shohin gjërat më bukur se sa janë, të tjerë nuk kanë oreks dhe ndihen pesimistë. Diku në mes është e vërteta, kërkohet një ekuilibër. Kujdes të lindurit në 10-ditëshin e tretë të shenjës në konflikte profesionale nga konfliktet e gabimet sepse mund të ekspozoheni. Është një javë premtuese për jetën personale, për të krijuar një lidhje afektive që do i rezistojë kohës.

Gaforrja – Keni një ndjenjë pasigurie dhe pak pagjumësi. Evitoni gabimet si rezultat i informacioneve që nuk do i filtroni shumë mirë. Krijohet mundësia që të zgjidhni probleme shtëpie, prone, shitblerje ose dekorim të ambientit. Ambienti familjar do të jetë i ngrohtë. Përforconi marrëdhëniet familjare dhe profesionale.

Luani – Ndiheni të frenuar lidhur me zhvillimin që doni të kishit në këtë periudhë. Ndieni se e keni nga bashkëpunëtorët ose partnerët. Keni një zhgënjim në disa plane e projekte sepse keni investuar më shumë se sa duhet dhe nuk merrni atë që doni ose doni të bëni investim, mund e djersë ose të bëni një lëvizje, për të cilën nuk keni fondet ekonomike për ta realizuar. Është një javë shumë e mirë për të krijuar një marrëdhënie personale ose profesionale që do të japë fryte në të ardhmen. Mund të bëni një udhëtim punë ose një çështje që ju shqetëson dhe do të ketë zgjidhje.

Virgjëresha – Kjo javë ka përfitime në sferën financiare. Do të keni fitim si rezultat i punës dhe përpjekjeve tuaja në periudhën e mëparshme. Do të keni edhe mbështetje ekonomike nga partnerët ose bashkëpunëtorët. Këtu ka një antitezë pasi të lindurit në 10-ditëshin e tretë të shenjës duhet të jenë më të kujdesshëm në marrëdhënie pasi do të kenë zhgënjime, presion ose gjërat nuk jua thonë siç janë në të vërtetë. Kujdesuni më shumë për shëndetin dhe ankthin gjatë Tetorit.

Peshorja – Periudha është mjaft pozitive për ju por nuk ndiheni shumë të kënaqur, ndoshta për shkak të kërkesave tuaja të larta ose ndiheni pa fat. Kjo nuk ju kënaq, por kjo javë krijon kushte shumë të mira për një marrëdhënie profesionale serioze, për të patur mbështetjen e dikujt me potencë, realizimin e një vepre ose t’i jepni formë një ideje. Eviton gabimet në punë dhe jini më të përqendruar në veprimet që bëni në jetën e përditshme.

Akrepi – ështirësitë tuaja kanë të bëjnë me çështje familjare. Ndiheni se mbani gjithë barrën e përgjegjësisë dhe marrëdhëniet karakterizohen nga mungesa e stabilitetit. Në jetën personale sentimentale nuk ndiheni të kënaqur. Krijohen kushte për zgjidhjen e një problemi familjar, një çështje trashëgimie dhe do të keni marrëveshje e bashkëpunime, të cilat për arsye të ndryshme, në momentin e caktuar nuk doni që të bëhen të njohura.

Shigjetari – Periudha kërkon prej jush të jeni sa më të kujdesshëm në jetën tuaj të përditshme me komunikimin dhe më të përpiktë e të disiplinuar në punë. Në fushën e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve gjërat nuk janë kaq ideale. Mund të keni dëme në shtëpi dhe probleme në marrëdhëniet familjare. Nëse i evitoni, krijohet mundësia të keni një takim të rëndësishëm që do ju mbështesë në planet e projektet tuaja. Miqtë dhe rrjeti juaj shoqëror janë pranë jush. Në jetën erotike keni mundësi të flirtoni e dashuri dhe të hyni në një aventurë që ju pëlqen, një udhëtim me të dashurit tuaj.

Bricjapi – Prej kësaj jave hapet rruga për të realizuar ndryshimet që keni në plan ose për të patur disa të tilla që mund të bëhen pavarësisht jush. Kjo prek të lindurit në 4-5 ditët e fundit të shenjës. Ndiheni të kufizuar në sferën financiare. Suksesi e zhvillimet e mira këtë javë i keni në sferën profesionale dhe do sjellin përforcimin e të ardhurave tuaja dhe me kohën, rritjen e tyre. Nëse doni të bëni një lëvizje të madhe financiare, mendohuni mirë sepse periudha ka kufizime dhe priten vështirësi para nesh.

Ujori – Ndieni përgjegjësi më të madhe, lodhje përballë pengesave që ju krijon një situatë stresuese dhe ezauruese që nga fundi i Tetorit e në Nëntor mund të marrë një zgjidhje, që mund edhe mos t’ju pëlqejë. Jeni të mësuar me ndryshimet dhe do i vlerësoni realisht për të mirën tuaj. Në sferën ekonomike rrezikoni të humbisni ekuilibrin ose kontrollin, ndaj kini kujdes deri në fund të javës ndërkohë që mund të përfitoni nga shanset që paraqiten nga nesër e deri të premten për të krijuar një bashkëpunim. Para jush hapen perspektiva të reja mjaft të mira. Disa mund të realizojnë një plan, të shkojnë jashtë shtetit për studim ose punë.

Peshqit – Në përgjithësi periudha karakterizohet nga pengesa, vështirësi, stres ndaj nuk përjashtoheni nga kjo. Kryesorja është që t’i trajtoni çështjet me kthjelltësi, ato që kanë të bëjnë me familjen e shtëpinë pasi çdo veprim i gabuar mund të ketë një humbje ekonomike. Mund të bëni një blerje të mbivlerësuar, shitje e të keni humbje apo rinovim për të cilin do paguani më tepër. Këtë javë keni mundësi për një bashkëpunim ose marrëdhënie personale të cilën mund ta mbani të fshehtë. Kjo marrëdhënie do të jetë shumë e mirë për të ardhmen tuaj dhe do të japë rezultat.