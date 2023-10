Shije Shtëpie – Emisioni 10 Tetor 2023

16:19 10/10/2023

Të ftuar:

Erato Bardhacaku – ish- konkurrent në “Love Island Albania”

Klotilda Harka – gazetare

Kledis Okshtuni – gazetar

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Pastiçe me kimë

500 gr makarona për pastiçe

2 qepë mesatare

2 thelpinj hudhër

500 gr mish të grirë ( viçi )

1/2 gotë verë

400 gr pure domate

1 dado

2 gjethe dafinë

1 tufë majdanoz

Kripë + piper të zi + trumzë

50 gr parmixhano i grirë

2 vezë

Beshameli:

80 gr gjalpë

80 gr miell

800 ml qumësht

Kripë + arrë moskat

2 lugë gjelle parmixhano

Vendosim në zjarr një tenxhere me ujë të bollshëm për të zierë makaronat. Ndërkohë në një tigan të thellë ngrohim vajin. Shtojmë në të qepën të prerë në kubikë të vegjël + pak kripë + hudhrat në copa + 1 lugë gjelle salcë. I kaurdisim për 3-4 minuta e më pas shtojmë mishin e grirë, e kaudisim së bashku me qepën derisa mos të ketë lagështirë në tigan.

E shuajmë mishin me verë të kuqe, pasi të avullojë alkoli shtojmë perime e domate. Shtojmë 1 dado + 2 gjethe dafinë, piper të zi. Në fund pak majdanoz të grirë. Shtojmë makaronat në ujin e vakët dhe i ziejmë për 7 min.

Në një tigan shkrijmë gjalpin, shtojmë miellin. E përgatisim për 3 min e më pas e shuajmë me qumësht, e trazojmë vazhdimisht deri në vlim + kripë + arrë moskat + parmixhano.

Kullojmë makaronat dhe pasi shpërndajmë pak beshamel në tavë i nivelojmë makaronat në të. Nëse kemi dëshirë kjo është opsionale. Kaurdisim dhe përziejmë më pas e shtojmë si shtresë mishi makaronat. Në fund shtojmë beshamelin mbi makarona e në fund shpërndajmë në sipërfaqe djathë parmixhano. Vendosim tavën në furrë në temperaturën 200 gradë për 30 minuta.

Supë krem brokoli me qumësht

500 gr brokoli

2 patate

2 karrota

2 qepë të thata

3 thelpinj hudhër

1 lugë gjelle miell

2 gota qumësht

1.5 litër ujë

Kripë + piper të zi

1 lugë gjelle gjalpë

3 lugë gjelle vaj ulliri

Pak piper të kuq

Në një tenxhere të thellë vendosim brozilok të pastruar + karrotat të prera në rrathë + patatet në kubikë. Shtojmë 1.5 litër ujë + kripë dhe i lëmë të ziejnë për 20 minuta. Ndërkohë në një tenxhere tjetër ngrohim vajin dhe kaudisim në të qepën dhe hudhrat për 3-4 minuta. Shtojmë 1 lugë gjelle gjalpë dhe sa gjalpi të shkrijë shtojmë 1 lugë gjelle miell.

E kaurdisim miellin për 2 minuta e më pas e shuajmë atë në lëngun e perimeve të ziera. Shtojmë perimet dhe lëngun e mbetur e përziejmë duke rregulluar shijen me kripë, piper të zi. Shtojmë qumështin, kalojmë supën në blender duke e kthyer atë në krem, jo shumë të trashë. E servirim duke e spërkatur me pak piper të kuq dhe nëse dëshironi 1 lugë çaji vaj ulliri.

Sekrete, tradhëti, dashuri, çfarë po ndodh në vilën e dashurisë në “Love Island”…

Nga biseda e parë te planet për martesë, Erato flet për romancën me Sofielën

Ish-konkurrenti i “Love Island Albania”, Erato, rrëfeu në “Shije Shtëpie” në Tv Klan eksperiencën e tij në vilën e dashurisë dhe raportin me Sofielën, gjithashtu e eliminuar nga loja. Erato tha se përputhet me Sofielën dhe se deri më tani lidhja e tyre shkon shumë mirë.

“Jemi duke u njohur, tani është fillimi. Çdo gjë shkon në rregull, siç filluam edhe te vila. Përputhemi goxha”, tha Erato, teksa pohoi se çifti nuk ka arritur ende në fazën e bashkëjetesës. Mes të tjerash, ai kujton edhe bisedën e parë me të, e cila e ka impresionuar për mirë.

“Kur kam folur me Sofielën për herë të parë, kam folur nja dy orë aty, duke qeshur e duke bërë sikur njiheshim prej kohësh sepse unë kam jetuar edhe ku jeton Sofiela, e njoh vendin dhe kemi folur për gjëra që na kanë lidhur”.

Në një moment tjetër të bisedës, Erato renditi edhe tre prej tipareve që i veçon te Sofiela.

“Sofiela është po e njëjta siç është në Love Island dhe është personi më i sinqertë, më i çiltër dhe pozitiv që ekziston besoj unë sepse nuk është shtirur, nuk ka bërë strategji dhe ka ecur siç është dhe është shumë e hapur edhe për profesionin e vet, për çdo gjë që këtu mund të ketë shumë paragjykime, është shumë e hapur, nuk ka pasur asgjë”.

I pyetur se si e ka pritur familja romancën me Sofielën, Erato tha: Familja më mbështet në çdo hap që unë bëj.

Ndër të tjera Erato foli për të ardhmen e lidhjes së tij me Sofielën dhe nëse marrëdhënia e tyre do të përfundojë në martesë.

“Deri tani nuk e dimë, është shumë shpejt për ta thënë këtë gjë. Po çdo gjë shkon në rregull”, tha Erato.

“E ndiej veten më të ri se Stivi”, Erato iu përgjigjet paragjykimeve për moshën

Debatet në vilën e dashurisë nuk kanë munguar dhe Erato ka patur disa replika edhe me Stivin sa i përket moshës. Në intervistën me “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Erato tha se nuk ndien paragjykim, madje numrat s’përbëjnë ndryshim. Madje, mund të jetë Stivi ai që e ndien veten më të madh në moshë.

Erato: Në programin e Love Island Albania lejohet nga 18 deri në 40.

Katerina Trungu: Doja të pyesja, ti je ndierë i paragjykuar nga pjesa tjetër?

Erato: Unë s’e ndiej fare. Unë e ndjej veten shumë me të ri se Stivi për atë punë. Më vjen keq.

Katerina Trungu: Po të bëjmë një test biologjik del më i ri.

Erato: Unë e ndiej 25, ai mund ta ndiejë 50. Nuk e di unë, por numrat nuk kanë diferencë për mua.

5 çifte të krijuara në Love Island/ Dashuri e vërtetë apo lojë?

“Haris nuk do të më gënjente”, Erato zbulon si e kanë kaluar natën çiftet brenda folesë së dashurisë

Fjetja në çift është një nga rregullat e “Love Island Albania” edhe pse konkurrentët mund të mos kenë më shumë se disa orë që njihen me njëri-tjetrin. Erato, tashmë i eleminuar nga vila e dashurisë shprehet për “Shije Shtëpie” në Tv Klan se është diçka e habitshme, por afrimiteti krijohet.

Mes të tjerash, ai shuajti edhe kuriozitetin nëse ndonjë prej çifteve ka kaluar pragun e puthjeve dhe përkëdheljeve kur kanë hyrë në dhomën e dedikuar, “folenë e dashurisë”.

Erato: E kam biseduar disa herë sepse të tjerët kanë muaj që flenë dhe kjo është diçka e habitshme që në një çift ti të flesh sepse fjetja me një femër ose një mashkull duhet të jetë pasi ti ke krijuar shumë konfidencë, pasi ke kohë që rrini bashkë dhe kjo është hapi i fundit besoj që të flesh bashkë dhe ishte një çikë e habitshme të flesh me dikë që s’e njeh fare, si e puth, nuk ke pasur asnjë lloj…

Katerina Trungu: Edhe mezi domethënë ajo nata e parë…

Erato: Jo, nuk është, thjesht krijon atë afrimitetin, gjithsesi e krijon afrimitetin gjatë natës por është e habitshme sepse ti përpara se të shkosh të flesh do kesh dalë, do jesh puthur, do jesh… do kesh bërë të gjitha gjërat dhe në fund fare kur fle, i ke vënë kapakun.

Katerina Trungu: Po mirë, nisin edhe nga fjetja gjërat, fle pastaj i bën të gjitha këto.

Erato: I bie një çikë mbrapsht.

Klotilda Harka: Nuk e di, ka ndodhur ndonjë gjë këtu në këtë vilë?

Erato: Jo, s’besoj.

Klotilda Harka: Marrëdhënie intime mes çifteve se ti ke qenë?

Erato: Sa kam dëgjuar aty, s’besoj. Ka qenë Arlindi me Xhoanën, kanë qenë brenda te foleja e dashurisë deri në momentin që ishim ne dhe Amadea me Haris por nuk kanë bërë gjë. Kanë luajtur, por që nuk është bërë gjë.

Klotilda Harka: Është e sigurt?

Erato: E sigurt, e sigurt. Deri në atë moment e sigurt, të paktën Haris nuk do të më gënjente.