Shije Shtëpie – Emisioni 11 Janar 2022

17:02 11/01/2022

#ArtemisaBrahimaj #NidiaTosku #AgidaKoçi#MajlindaKoca#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Pene me kungull dhe karkaleca

320 gr pene 350 gr karkaleca 350 gr kunguj të njomë 1 thelb hudhër Pak spec pikant 1/2 tufë majdanoz 6-7 domate qershi Vaj ulliri Kripë dhe piper i zi

Sfoliatë me patëllxhanë dhe djathë

1 petë sfoliatë 2 patëllxhanë (të mëdhenj) 100 gr pure domate Kripë e piper i zi Borzilok ose rigon 200 gr djathë i tymosur 40 gr parmixhano 1 lugë gjelle vaj ulliri

Pastrojmë patëllxhanin dhe e presim atë në feta rrumbullake me trashësi 0,5cm. I vendosim në një tavë ku kemi shtruar letër pjekje dhe i pjekim në furrë në temperaturën 190 gradë për 15minuta dhe i pjekim në një tigan zgare. I largojmë nga furra dhe i lëmë mënjanë. Në një tepsi vendosim letër pjekje e më pas petën sfoliatë dhe e shpojmë bazën me pirun. Shtrojmë mbi petë fillimisht gjysmën e puresë së domates, të cilës i kemi hedhur pak kripë e piper, borzilok të thatë ose rigon. (nëse keni borzilok të freskët akoma më mirë). Më pas mbulojmë të gjithë sipërfaqen e bazës me fetat e patëllxhanit të cilat i lyejmë përsëri nga sipër me pure domate. E mbulojmë sipër me kubikë djathi të tymosur dhe e spërkatim me pak parmixhan. Kthejmë anët e petës dhe e vendosim në furrë në temperaturë 180 gradë për 30-35 minuta.

