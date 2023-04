Shije Shtëpie – Emisioni 11 Prill 2023

15:16 11/04/2023

Të ftuar:

Rei Bezhani – këngëtar

Mardiola Baco – juriste

Eris Dhamo – sociologe

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Tavë pule kremoze

2 lugë gjelle vaj ulliri

1 kg shpatulla pule

1 qepë

100 gr pançetë

2 thelpinj hudhër

1 lgj trumzë

250 ml verë të bardhë

300 ml lëng pule

200 ml krem pana

1 lç mustardë

20 gr gjalpë

30 gr parmexhan

Ngrohni vajin në një tigan të madh në nxehtësinë mesatare në të lartë. Skuqni pulën nga të dyja anët dhe vendoseni me lëkurën poshtë në tigan. Gatuani për 8-10 minuta ose derisa të marrë ngjyrë të artë. Më pas e heqim dhe e lëmë mënjanë.

Në tigan, hidhni 1 lugë gjelle vaj dhe shtoni qepën e grirë bashkë me pancetën. I kaurdisim së bashku deri sa pançeta të zverdhet pak. I japim shije duke shtuar hudhrën, trumzën, kripë dhe piper.

I shuajmë me verë dhe i përziejmë së bashku derisa alkooli të ketë avulluar.

Vendosim copat e pulës me lëkurën nga lart dhe e lëmë të gatuhet në temperaturë të ulët për 20-25 minuta të mbuluar me kapak.

Hiqeni pulën nga tigani dhe ruani salcën në tigan deri sa të gatuhet mirë. Shtoni mustardën dhe kremin dhe përziejini mirë.

Mus me limon

150 ml lëng limoni

150 ml lëng portokalli

120 gr sheqer

25 gr niseshte

400 ml krem pana ëmbëlsire

Lëkurl limoni për dekor

Gjethe mente

Në një tenxhere të vogël, përziejmë sheqerin dhe niseshtenë me tel dore. Shtojmë lëngun e limonit, lëngun e portokallit dhe vazhdojmë përzierjen me tel dore. Vendosim tenxheren në zjarr mesatar dhe e lëmë deri në vlim duke e përzierë vazhdimisht, pa ndërprerje. Largojmë tenxheren nga zjarri dhe e lëmë kremin e limonit të ftohet plotësisht në frigorifer (të mbuluar me celofan).

Ndërkohë në një tas rrahim kremin pana deri sa të bëhet si një marengë. Nxjerrim kremin e limonit nga frigoriferi, e përziejmë me rrahëse elektrike e më pas shtojmë në tasin me pana. I përziejmë së bashku me rrahëse elektrike. Vendosim musin në një xhep pastiçerie dhe mbushim gotat. I spërkatim me pak lëkurë limoni. Vendosim nga një gjethe mente dhe e shërbejmë të ftohtë.

A duhet t’ia kontrollojmë telefonin partnerit në një çift?

Si ndikon posesiviteti në një lidhje?

“Burri të më plotësojë dëshirat dhe le të flasë me kë të dojë”, telefonuesja ‘shokon’ Katerinën

Kontrolli i celularit të partnerit është tema e ditës në programin “Shije Shtëpie” në Tv Klan e cila përfshiu edhe telefonueset. Njëra prej tyre u shpreh se nuk duhet kontrolluar celulari i partnerit dhe as ajo vetë nuk e ka kryer ndonjëherë si veprim. Më pas telefonuesja shtoi se asaj i mjafton që partneri t’i “plotësojë dëshirat”.

Telefonuesja: Për mua ka rëndësi të më vijë në rregull në shtëpi, të jetë në rregull me mua, të më plotësojë dëshirat e mia dhe le të flasë me kë të dojë në telefon.

Katerina Trungu: Si moj të flasë me kë të dojë në telefon?!

Telefonuesja: Unë këtë kam zgjidhje.

Rei Bezhani: Po në qoftë se plotësohen dy dëshira në telefon?

Telefonuesja: Nuk të dëgjoj.

Katerina Trungu: Po thonim, ai vërtet t’i plotëson dëshirat, por pse duhet të flasë me të tjerë në telefon?

Telefonuesja: Po dhe ai ka shoqe.

Mardjola Baco: Edhe xhindi i dëshirave, Aladini e çliroi më në fund, ia plotësoi 3 dëshirat kryesore dhe e çliroi, tani edhe ta marrësh këtë burrin e shkretë, ta shfrytëzosh deri në infinit, më plotëso këtë dëshirë, dhe këtë dëshirë, dhe këtë dëshirë, ai prapë nuk është i lirë.

Rei Bezhani: Pas të tretës pastaj dëshira fillon ndryshon.

Mardjola Baco: Ai mund të kthehet prapë, mund të bëjë dëshirën e tij dhe të kthehet prapë aty ku nuk ka dëshirë. Njeriu jeton në burgun më të madh në atë lloj forme.

Telefonuesja: Ai m’i plotëson dëshirat mua.

Mardjola Baco: Po ju atij?

Telefonuesja: Ai më bën pazarin, ai ka shoqe në zyrë.

Mardjola Baco: Jo, shoqja është tjetër gjë, koleget janë tjetër gjë.

Katerina Trungu: Mirë shoqe e thamë pra, shoqe, kolege është shumë normale, unë them mos ka ndonjë bisedë, po themi…

Telefonuesja: Epo punë e madhe le të bëjë ç’të dojë!

Katerina Trungu: O ç’më kënaqe! Ti e paske bërë si llampa e Aladinit burrin!

Telefonuesja: Të bëjë ç’të dojë moj!

Katerina Trungu: Mirë, të uroj të keni shëndet dhe të jeni të lumtur në mënyrën tuaj.

Telefonuesja: Të të them dhe një fjalë të fundit?

Katerina Trungu: Po.

Telefonuesja: Unë e kam në dyshek, ajo e ka në hendek.