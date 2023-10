Shije Shtëpie – Emisioni 11 Tetor 2023

16:09 11/10/2023

Të ftuar:

Migena Kika – mjeke neuro-pediatre

Deada Hyka – gazetare

Etleva Hysenaj – drejtoreshë, shkolla “Dora D’Istria”

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Mish qingji me lëng të bardhë

1 kg mish qingji

1 lgj gjalpë

Vaj ulliri

1 kokërr qepë

0,5 lugë çaji piper të kuq

0,5 lgj salcë domate

4 lgj oriz

3 kokrra vetë

2 lgj lëng limoni

4 lgj miell

Kripë dhe piper i zi

Presim mishin në racione dhe pasi të shkrijmë gjalpin shtojmë 2 lugë gjelle vaj. Skuqim copat e mishit sa të zverdhen pak. Mbulojmë mishin me ujë dhe e lëmë mishin të ziejë. Shtojmë 1 lugë çaji kripë. Ndërkohë në një tigan të thellë me pak vaj kaurdisim qepën në kubikë deri sa të bëhet transparente. Shtojmë pak piper të kuq, pak salcë dhe e shuajmë me 2 garuzhde lëng mishi dhe i japim qepës një valë. Më pas shtojmë qepën tek mishi së bashku me orizin dhe i lëmë të ziejnë për 10 minuta.

Në një tas thyejmë 3 vezë të plota. Shtojmë 2-3 lugë gjelle lëng limoni dhe i përziejmë mirë. Shtojmë miellin dhe vazhdojmë përzierjen duke shtuar 1 gotë ujë të ftohtë. Largojmë mishin nga zjarri dhe vendosim copat në një tepsi. Përziejmë vezën me lëngun e mishit dhe e përziejmë në temperaturë mesatare deri sa lëngu të fillojë të trashet. Shtojmë lëngun në tavë duke mbuluar dhe copat e mishit e më pas vendosim tavën në furrën e parangrohur në temperaturë 180 gradë për 25-30 minuta.

Tavë me lulelakër dhe brokoli

500 gr lulelakër

500 gr brokoli

1 qepë

2 thelpinj hudhër

2 speca mix (i kuq+i verdhë)

3 domate

Kripë

0,5 lç rigon

Vaj ulliri

Për kremin:

3 vezë

Pak kripë

Arrë moskat

200 gr kos

300 ml qumësht

Vaj ulliri

130 gr miell

2 lgj majdanoz

200 gr djathë të verdhë

Në një tigan të thellë me 2 lugë gjelle vaj ulliri kaudisim qepën të prerë shumë hollë dhe vazhdojmë përzierjen derisa qepa të zverdhet pak.

Shtojmë në tigan dhe speca të prerë në shiritë dhe i lëmë të gatuhen së bashku me qepën sa të ulin volumin. Domatet i presim në gjysmë e më pas tulin e tyre e grimë në rende dhe e shtojmë në tigan, ku do të shtojmë pak kripë dhe gjysëm luge çaj rigoni dhe lëmë domaten të ziejë.

Ndërkohë kemi vendosur një tenxhere me ujë të ziejë. Presim brokolin dhe lulelakren në boçe të vogla dhe e vendosim të ziejë për 2-4 minuta me pak kripë. Pas 4 minutave i kullojmë dhe i lëmë mënjeanë.

Përgatisim salcën: Në një tas vendosim 3 kokrra vezë pak kripë + 5 lugë gjelle vaj ulliri + 1 gotë kos + 130 gr miell. Të gjithë këto përbërës i përziejmë me tel dore e më pas shtojmë 250 ml qumësht.

Lyejmë një tavë me vaj ose gjalpë, nivelojmë brokolin me lulelakër. Lugë-lugë shtojmë specat me domate. Në fund shpërndajmë mbi tavë salcën e përgatitur. Mund të shtoni dhe 2 lugë gjelle majdanoz të grirë hollë. Mbulojmë sipërfaqen e tavës me djath të verdhë dhe e vendosim atë në furrë në temperaturën 180 gradë për 40 minuta.

Çfarë është çrregullimi ADHD tek fëmijët, shenjat dhe pasojat

A ka fëmija im ADHD, si ta dallojmë

Fëmijët me ADHD, si është gjendja në shkolla

“Dyshoj se fëmija im nuk ka autizëm, por ADHD”, neuropediatrja i përgjigjet telefonueses

ADHD (shkurtim për deficit vëmendjeje dhe çrregullim hiperaktiviteti) është një nga çrregullimet më të zakonshme që shfaqet te fëmijët. Përgjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, neuropediatrja Migena Kika shpjegoi simptomat e saj si mungesa e vëmendjes, impulsiviteti dhe lëvizje të shtuara e të pakontrolluara.

Një nga aspektet që nuk u prek gjatë programit, është bashkëshoqërimi i ADHD me çrregullime të tjera. Rasti i një telefonueseje që dyshon se fëmija i saj ka ADHD dhe jo autizëm, solli një sqarim më të qartë të situatës nga Kika.

Telefonuesja: Unë kam një fëmijë 7 vjeç i cili është në klasën e parë dhe ka pak a shumë të njëjtat gjëra që thotë doktoresha. Te qendra ku e ndjek më kanë thënë që është me autizëm, ndërkohë që unë dyshoj që mund të ketë ADHD sepse fëmija ka shumë hiperaktivitet, në shkollë e kam me mësuese ndihmëse dhe gjatë kohës që është me të, është okej. Sa largohet ajo, shfaq sjellje, lëviz nga klasa, nuk qëndron, nuk ka përqendrim, ulet në tokë, përplaset në tokë. Edhe kur vjen në shtëpi është shumë e vështirë që të mund ta menaxhoj.

Migena Kika: Pyetje shumë e bukur në fakt që është një gjë që nuk u prek. Ka apo nuk ka autizëm fëmija unë këtë nuk di ta them dhe duhet vlerësuar dhe diagnostikuar. Por ama, një numër shumë i madh i fëmijëve me çrregullime të spektrit të autizmit si diagnozë shoqëruese, diagnozë të dytë, komorbiditet quhet ndryshe, kanë ADHD. Ka evidenca, studime që raportojnë 50-70% të individëve me autizëm kanë dhe ADHD bashkëshoqëruese, pra kanë edhe 2 diagnoza apo 3 diagnoza bashkë. Pra mund të jenë të dyja, mund të jetë vetëm ADHD, mund të jetë çrregullim i spektrumit të autizmit. Të dyja, si autizmi, si ADHD janë të dyja çrregullimi neurozhvillimi. Nëse ka edhe ADHD shoqëruese, duhen adresuar të dyja, pra duhet marrë me të dyja çrregullimet.