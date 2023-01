Shije Shtëpie – Emisioni 12 Janar 2023

Shpërndaje







15:19 12/01/2023

Të ftuarit:

Armand Habazaj-fotograf

Greiss Petroviç-Sipërmarrëse

Armejsa Kullolli-fotografe

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Tartë me brokoli dhe sallam turist

1 petë sfoljat

500 gr brokoli

2 thelpinj hudhër

300 gr sallam turist

½ gotë verë

180 gr djath të tymosur (Provolo)

50 gr djath grana padana

1 lugë gjellë bukë të thekur të grirë

2-3 lugë gjellë qumësht (për zbutjen e petës)

2 lugë gjellë susam

Vaj ulliri

Fillimisht në një tepsi tartë shtojmë një letër pjekje fino, e mbi të vendosim petën sfoljat dhe i japim formën e tepsisë. Ndërkohë në një tenxhere në ujë të valuar ziejmë brokolin për 4-5 minuta aldente e kullojmë atë. Në një tigan të thellë ngrohim vajin dhe shtojmë në të 2 thelpinj hudhër për ta aromatizuar mirë atë. Shtojmë në tigan sallimin turist të cilën e presim në kubik të vegjël ose të prerë në format që dëshironi dhe mund ta grini në gririsen e qepës. Alternativat janë të ndryshme sipas preferncës. Kaudisim sallamin për 2-4 minuta e më pas shtojmë brokolin në lule të vogla dhe i kaudisim së bashku duke i shuar me pak verë. I lëmë 5 minuta e më pas i largojmë hudhrën. Shtrojmë përbërësit e tiganit në petën sfoljat. Shtojmë mbi të kubik djathi prevolo e më pas djath grana padana të grirë hollë të përzier me bukë të thekur të grirë. Kthejmë anët e tartës. E lagim atë me furcë dhe pak qumësht. Spërkasim sipërfaqen e tartës me me susam dhe vendosim tepsinë në furrën e parangrohur 200 gradë për 25 – 30 minuta. Pasi e nxjerrim nga furra e lëmë të ftohet pak dhe e shërbejmë të vakët.

Sallatë me fasule. Një pjatë e lehtë dhe e freskët për tu gatuar

1 gotë fasule të bardha (të gatuara)

1 gotë fasule të kuqe (të gatuara)

1 qepë të kuqe

1 karrotë

½ spec jeshil

½ spec të kuq

½ spec të verdhë

1 degë selino

Uthull, verë e bardhë

Kripë + piper të zi

Vaj ulliri

Pak majdanoz

Pasi kemi kulluar faule të zira i vendosim ato në një tas, fasule të bardha, fasule të kuqe. Presim qepën në kubik të vegjël ose në fije si të preferoni. Po ashtu dhe specin, selinon e presim lehtë në shirita. Karrotën e presim me qepën, me qerusen e patateve ose në rrath të trashë. Shtojmë në një tas perimet e prera hollë, së bashku me fasulet e bardha dhe të kuqe. Shtojmë kripë dhe piper të zi e më pas 2 lugë gjellë uthull dhe 4-5 lugë gjellë vaj ulliri. I Përziejmë dhe i servirim me bukë të thekur.

Sipërmarresja: Kam pozuar nudo në kohën e pandemisë

Si të thyejmë “akullin” para se të pozojmë nudo

Kam fotografuar nëna gjatë lindjes, por mjekët ma ndalojnë

Po i bënte nënës shtatzënë foto nudo në Dajt, fotografja: Po kalonin makina dhe shikonin…

Në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, kanë qenë të ftuar sipërmarrësja Greiss Petroviç, fotografja Armejsa Kullolli dhe fotografi Armand Habazaj. Tema që u diskutua ishte për trendin e fotove nudo që bëjnë nënat shtatzënë kohët e fundit. Armejsa Kullolli tregoi një rast, ku një nënë e cila ishte 6 muajsh kishte dëshirë të realizonte një set fotografik nudo në natyrë dhe ia arritën me sukses, pavarësisht se në Malin e Dajtit ku realizuan fotot kishte edhe shumë lëvizje, vajza u zhvesh nga komplekset dhe arritën qëllimin që dëshironin.

Katerina Trungu: Të bërit foto në shtatzëni është diçka që mund ta quajmë si trend në rritje dhe që po mungon kompleksi i vajzave për të dalë para fotografit ose fotografes, nudo. Së fundmi ke realizuar disa fotografi që mua më tërhoqën vëmendjen se në rastin konkret nuk ishin në studio që deri diku je e sigurt që vetëm ti je dhe fotografi. Ishin në natyrë.

Armejsa Kullolli: Po dhe ishte shumë afër Tiranës. Rastësisht më shkruan një vajzë dhe thotë që unë jam në muajin e 6, unë kam dëshirë të bëj një set nudo dhe që në qasjen e parë, idea ishte pse nuk bëjnë të tjerët foto nudo në natyrë? U lidhëm direkt me njëra-tjetrën , që unë mendoj se ka rëndësi, të paktën përsa i përket realizimit të fotografive, tekstualisht të lëkurës. Zgjodhëm një vend shumë rastësor në Dajt që duhet theksuar se kishte goxha vijueshmëri nga njerëzit domethënë, nuk është se ishim të fshehura, kaluan goxha njerëz gjatë asaj kohe. Mund të them që ato 10 minutat e para duhet të them që kishte pak fare siklet, unë jo. Unë jam e mësuar, domethënë në kaq pak vite karrierë sa kam, kam parë mjaftueshëm trupa nudo dhe i kam parë në momentin më të bukur të jetës që janë shtatzënë. Kështu që për mua është pjesa më e bukur e trupit të femrës.

Katerina Trungu: Njerëzit si reaguan?

Armejsa Kullolli: Njerëzit kalonin me makinë, nuk ishte rrugë këmbësore, kalonin shumë shpejt mendoj unë për të dhënë një lloj reagimi që kështu nuk patëm asnjë gjë të tepruar. Goca ishte shumë rehat edhe pavarësisht se ambienti ishte shumë i hapur kishte dhe momente që thoshte dhe po të më shohin ok çfarë po shohin se unë po bëj fotot e mia.

Katerina Trungu: Mirë, ajo po bën fotot e saj, por është e zhveshur.

Armejsa Kullolli: Unë mendoj që ka të bëjë shumë me personin.

Katerina Trungu: Thyhen pak rregullat këtu.

Armejsa Kullolli: Absolutisht, unë jam me mendimin që fotografia futet tek ato që duhet thyerë një çikë rregulli. Si set ka qenë shumë i thjeshtë, për ne të dyja ishte shumë i bukur për t’u fokusuar tek bukuria e natyrshmërisë që ka shtatzënia.

Katerina Trungu: Je e kënaqur?

Armejsa Kullolli: Absolutisht dhe ajo është e mrekulluar. Pasi mori fotot ajo tha unë do jem gjithë jetën mirënjohëse për fotot dhe guximin që mora.