Shije Shtëpie – Emisioni 12 Janar 2024

15:52 12/01/2024

Të ftuar:

Sezayir Arslan: Hairstyle

Sotira Jankulla – Farmaciste

Eva Dibra – Make up artiste

Pjesa e 3-të:

Blerta Sadikaj – PR i Comodita Home

Esmiralda Beka – Juriste e Comodita Home

Znj. Valbona – Përfaqësuese e AMLF (Autoriteti Mbikëqyrës së Lojrave të Fatit)

Znj. Vjollca Martinaj – Përfaqësuese e Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj

Gazetare: Ermelinda Zef Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Patate furre me sallam dhe djathë

1.2 kg patate ( të tjera 20 min )

300 gr sallam salsiçe ose si qëmoti

150 gr djathë kaçkavall

100 gr djathë të bardhë

2 presh ( vetëm pjesa e bardhë )

2 speca jeshil

2 domate

Vaj

Kripë + piper të zi + rozmarinë

Majdanoz për spërkatje

Fillimisht sallamin e presim në feta të holla ose kubik mesatar. Në një tigan ngrohim vajin dhe fillimisht kaurdisim sallamin më pas preshin dhe specat të prerë në kubik të vegjël. I skuqim për 5 minuta duke i shtuar kripë dhe piper për shije. Qërojmë patatet e ziera nga lëkura dhe i presim ato në feta të trasha dhe gjysmën e tyre e shtojmë si bazë në një tepsi të lyer me vaj. I spërkasim më pas me kripë dhe piper të zi. Shtojmë mbi të përbërësit që gatuajmë në tigan me sallamin, preshin dhe specat. I spërkasim me pak djathë të bardhë të thërrmuar e më pas i spërkasim me pak djathë kaçkavall të grirë. Mbulojmë mbushjen me patatet e mbetura. I spërkasim ato me kripë, piper të zi dhe me pak vaj. Mbulojmë patatet me djathë kaçkavall të grirë. Vendosim disa feta të holla me domate dhe këto të fundit të mbuluara me djathë. Vendosim tavën në furrën e parangrohur me temperaturën 180 gradë për 25-30 minuta. Pasi të bjerë pak temperatura e servirim të ngrohtë të spërkatur me pak majdanoz të freskët.

Kek me limon dhe rrush të thatë

5 kokrra vezë

220 gr sheqer

Vanilje

4 lugë gjelle lëng limoni

170 ml vaj “Gusto”

220 ml qumësht

350 gr miell ( 3 gota )

90 gr rrush të thatë

1 pako pluhur pjekës

1 lugë çaj gjalpë për lyerjen e tavës

Në një tas përziejmë vezët me sheqerin dhe vaniljen derisa shohim derisa shohim që vezët rrisin volumin dhe sheqeri të shkrijë. Shtojmë lëngun dhe lëkurën e limonit + vajin dhe qumështin dhe vazhdojmë përzierjen. Përzierjen pluhurin pjekës me miellin dhe fillojmë të shtojmë në tas pak nga pak derisa të formohet një brumë keku jo shumë i trashë por i rrjedhshëm nga lëngu. Rrushin e thatë e kemi hidratuar me liker ose me lëng portokalli. E kullojmë më pas e pudrosim me pak miell e më pas shtojmë brumin. Shtrojmë brumin dhe e nivelojmë në tepsinë e kekut dhe e vendosim atë në furrë në temperaturën 180 gradë për 40-45 min. Për pak sa të nxjerrin kekun nga furra nëse deshironi që të shtojmë një kek të butë dhe jo të thatë. Hedhim në një tigan saltë të gjithë përbërësit e kremit. I përziejmë dhe sa të marrë valë e largojmë e lëmë të bjeri, të ftohet dhe pasi kekun e kemi nxjerrë dhe të jetë i ngrohtë e shpojmë me një shkop. E servirim kur të jetë ftohur.

Çfarë tregon makiazhi për ne dhe shoqërinë?

Pse make up-i është kaq i rëndësishëm në jetën tonë?

Make up-i tek burrat/ Dibra: Fytyra dhe thonjtë, gjëja më e bukur që një mbashkull mund të bëjë

Makijazhi ditët e sotme nuk përdoret vetëm nga vajzat, por edhe nga djemtë. Ndonjëherë për të dalë në programe, e ndonjëherë për në evente të ndryshme.

Për këtë pjesë, ka folur në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, make up artistja Eva Dibra, e cila u shpreh se shumë meshkuj heteroseksualë, vijnë për t’u grimuar.

Ajo gjithashtu tha se fytyra dhe thonjtë, janë gjëja më e bukur e normale që një djalë mund të bëjë.

Eva Dibra: Vijnë kryesisht kur kanë probleme me aknet. Normalisht do shkojnë diku, në një punë dhe vijnë e bëjnë një make up.

Katerina Trungu: Vijnë?

Eva Dibra: Po vijnë, vijnë.

Katerina Trungu: Gjithmonë janë të orientimit heteroseksual apo homoseksual? Po e bëj këtë pyetje se dallon ndonjëherë.

Eva Dibra: As nuk e kisha çuar në mendje fare. Jo, absolutisht, janë heteroseksual. Por për shembull, edhe kolegët tuaj që vijnë, do ikin në studio dhe kanë qejf të bëjnë një make up. Do shkojnë në një sfilatë ose në një event, do vijnë do grimohen.

Katerina Trungu: Nëse kthehemi shumë pas në kohë, djemtë, mesa kam lexuar dhe dëgjuar, kanë bërë make up njësoj si gratë, por pastaj kanë ndryshuar gjërat.

Sotira Jankulla: Kurse, ka një kategori meshkujsh, për shembull, mua më ka ndodhur në farmaci që gjatë dimrit, që përdorin Labello, iu kam thënë edhe vetë: “Pse nuk përdorni Labello”. Më janë kthyer në një lloj mënyre dhe janë ofenduar. As për të përdorur Labello për zbutjen e buzëve.

Eva Dibra: Unë për shembull make up-in djemve, kur do shkojnë, që do martohen nuset, vijnë dhëndurët aty, unë ju them gjithmonë: “Ti duhet të bësh make up”.

Katerina Trungu: Patjetër, edhe kur del në emisione duhet të bësh make up.

Eva Dibra: Gjëja që më bën më shumë përshtypje, nuk ndihet vetëm tek make up-i, për heteroseksual dhe homoseksual, por është edhe tek thonjtë. Është gjëja më normale, është gjëja më e bukur që një mashkull mund të bëjë dhe mund të kurojë. Fytyra dhe duart.

Comodita Home shpall fituesin e madh të Makinës Fiat 500!

