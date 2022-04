Shije Shtëpie – Emisioni 13 Prill 2022

15:04 13/04/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Shpatulla pule të pjekura me perime nga Znj.Vjollca

800 gr shpatulla pule (4-5 copë)

Salca për marinimin

1 fk vaj ulliri

1 fk pure domate

2 thelpinj hudhër të grirë

1 lç piper i kuq

1 lç kumin

1 lç trumzë

2 lgj kos

Kripë dhe piper i zi

Perimet

500 gr patate

250 gr speca të ndryshëm

150 gr domate qershi

1 fk ujë i nxehtë

Në një tas të madh vendosim të gjithë përbërësit e salcës dhe shtojmë në të shpatullat e pulës, të pastruara, të thara, të cilave u kemi bërë dhe disa prerje me qëllim që të hyjë marinimi mirë. I lyejmë mirë me salcën e përgatitur dhe pasi ti mbulojmë i vendosim në frigorifer të marinohen për 2orë. Pasi të kalojë kjo kohë, i largojmë nga tasi dhe i vendosim në një tepsi të lyer me vaj larg njëra-tjetrës. Në hapësirat boshe të tepsië vendosim patatet të prera në kubikë mesatarë. Shpërndajmë mbi patatet specat e prera në rrathë me trashësi 1,5 cm, domatet qershi kokërr të paprera. Shtojmë një filxhan çaji me ujë të nxehtë në një tas ku ka tepruar salca. E përziejmë mirë dhe e shpërndajmë mbi perime. E spërkatim dhe pak me vaj në sipërfaqe dhe e pjekim n furrën e parangrohur në temperaturën 180 gradë për 40-45 minuta.

Njoki me pesto dhe pançetë nga Znj.Vjollca

400 gr njoki

120 gr pançetë

1 thelb hudhër

1/2 gotë verë të bardhë

4-5 lgj krem pana

3 lç pesto

Vaj ulliri

Kripë dhe piper i zi

2 lgj arra ose stika pishe

Vendosim në zjarr një tenxhere me ujë për të zier. Në një tiganvendosim 2 lugë gjelle vaj ulliri, një thelb hudhër. Aromatizojmë vajin dhe hudhrën e lrgojmë dhe vendosim pançetën të prerë në shirit dhe e kuqim atë deri sa të theket. E shuajmë me pak verë të bardhë dhe sa të avullojë alkooli i verës shtojmë kremin e panës.

Shtojmë njokit, pak kripë dhe i lëmë të ziejnë për 4-5 minuta deri sa ato të ngjiten në sipërfaqe. I largojmë në një sitë dhe i shtojmë në tigan. I përziejmë dhe kontrollojmë shijen, e rregullojmë atë me kripë e piper të zi por kujdes me kripën pasi pestoja ka kripë vetë. Shtojmë peston dhe i përziejmë së bashku. I shërbejmë menjëherë duke shtuar në pjatë 1 lugë stika pishe ose arra të grira.

