Shije Shtëpie – Emisioni 13 Prill 2023

13:42 13/04/2023

Të ftuar:

At’ Nikolla Kodheli

Sotira Jankulla – Farmaciste

Flora Xhemani Baba – Eksperte turizmi

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Supë magjericë nga znj. Vjollca

500 gr të brendshme qingji

40 gr gjalpë

2 lugë gjelle vaj ulliri

4 qepë të njoma

2 hudhra të njoma

4 lugë oriz

2 të verdha veze

1 limon lëngu lëkura

Kripë

Piper i zi

Kopër

majdanoz

Gjethe sallate (sipas dëshirës)

Vendosim në zjarr një tenxhere me ujë për të valuar. Shtojmë të brendshmet e qingjit të cilat i lëmë të marrin valë vetëm 5 minuta. Më pas i nxjerrim, i lëmë të ftohen dhe i presim në kubikë të vegjël. Vendosim një tenxhere tjetër me vaj. Shkrijmë gjalpin me pak vaj dhe kaurdisim qepët e njoma dhe hudhrat të grira hollë.

Kur qepët të jenë zbutur shtojmë të brendshmet të prera në kubikë dhe vazhdojmë kaurdisjen për 5 minuta. Shtojmë lëngun e mishit ose ujë 1,2-1,5 litra dhe lëmë mëlçitë dhe qepën të ziejnë në temperaturë mesatare për 15 min. Shtojmë orizin dhe vazhdojmë zierjen edhe për 20 minuta të tjera. Në fund shtojmë erëzat dhe rregullojmë shijen me kripë. Presim supën me vezë dhe limon. Spërkatim me piper të zi dhe e shërbejmë.

Byreku i shijshëm i Pashkëve nga znj. Vjollca

500 gr miell

200 ml ujë (temperaturë ambienti)

100 ml vaj

1 vezë

Kripë

Mbushja 500 gr spinaq (i gatuar)

1 qepë

1 thelpi hudhër

300 gr rikota

100 gr parmixhan

4 kokrra vezë

Nenexhik

kopër

Kripë

Arrë moskat

Piper i zi

Në enën ku do të përgatisim brumin hedhim miellin, kripën, vajin, vezën. Shtojmë ujin në temperaturë ambienti dhe e përziejmë mirë deri sa të na formohet një brumë si për byrek. E lëmë të pushojë për 45 minuta. Më pas e ndajmë brumin në 8 kuleçë të vegjël, i punojmë dhe përsëri i lëmë kuleçët të pushojnë për 15 minuta të mbuluar. Ndërkohë që brumi pushon, në një tigan me pak vaj kaurdisim qepën të grirë hollë deri sa të zbutet por jo të marrë ngjyrë. E largojmë qepën në një tas mënjanë. Në po atë tigan me pak vaj të cilin e aromatizojmë me hudhër, shtojmë spinaqin dhe e gatuajmë deri sa në tigan të mos ketë lagështirë.

E largojmë, e lëmë të ftohet e më pas e presim në copa të vogla. Në një tas hedhim qepën e gatuar, parmixhanin e grirë dhe rikotën. Shtojmë spinaqin, erëzat e frekëta dhe të thata, 1 vezë dhe i përziejmë mirë së bashku. Hapim kuleçët në peta të vogla të cilat i bashkojmë me vaj 4 copë në një petë të vetme të cilën e vendosim si bazë në një tepsi me diametër 24 cm.

Mbi petë hedhim mbushjen me spinaq duke formuar me shpinën e një luge 4 gropëza në të cilat thyejmë nga një vezë. Hapim 4 kuleçët e tjera në një petë të vetme dhe mbulojmë mbushjen. Mbledhim anët e petave gërshet. Bëjmë një prerje ose vrimë në mes të byrekut, që të mos fryhet, me qëllim që ti dalin avujt. Lyejmë sipërfaqen me vaj dhe të verdhë veze e më pas e pjekim byrekun në furrë në temperaturë 190 gradë për 40-45 minuta. E lëmë të ftohet e më pas e shërbejmë.

Çfarë është Kreshma e Pashkës për besimtarët ortodoksë

Jemi në prag të Pashkës Ortodokse, një festë fetare e rëndësishme për besimtarët e krishterë që simbolizon Ngjalljen e Krishtit.

Në studion e emisionit “Shije Shtëpie” në Tv Klan është diskutuar pikërisht për Kreshmën, një ritual shpirtëror që ndiqet nga besimtarët ortodoksë duke kufizuar përdorimin e ushqimeve të caktuara.

At’ Nikolla Kodheli, i ftuar në studio, thotë se besimtarët ortodoksë nuk e tregojnë për të tjerët që kreshmojnë.

“Kemi filluar që në datën 22 Mars, kemi filluar 49 ditë brenda Kreshmës. Por neve ashtu si na thotë Zoti në Dhjatën e Re, në Bibël, mos e shpall atë që bën. Dhe nëse vërtetë kreshmon dhe je i këputur nga Kreshma, kur të dalësh jashtë lyeje fytyrën tënde me vaj që të shkëlqejë dhe flokun tënd mbaje të ndritur thotë që mos të dukesh si njeri i këputur, që mos të dukesh përpara të tjerëve se diçka ndryshe po bën nga ata. Jo, thotë. Këtë, thotë, bëje se Perëndia do ta shikojë dhe ai në të fshehtë do ta shpërblejë. Kreshma është përpjekje shpirtërore që na përket secilit prej nesh. Nuk është diçka shëndetësore, jo, është një përpjekje shpirtërore ku secili përgatitet për të arritur javën e madhe dhe për të parë Ngjalljen e Krishtit me sy akoma dhe më kthjellët. Sepse njeriu krijon shpeshherë varësi. Nuk është nevoja të bëjë kreshma shumë të ashpra. Nëse ai shmang një Kreshëm çdo vartësi të tijën, kjo është Kreshëm për të”, shpjegon At’ Nikolla Kodheli.

Kreshma ka të bëjë me kufizimin e produkteve ushqimore me bazë shtazore.

“Në Kreshmën e Pashkës ne largojmë mishin, produktet e qumështit, djathin, vezën dhe çdo gjë tjetër, akoma edhe peshkun. Në fundjavë konsumojmë kallamarin, oktapodin, karkalecin edhe midhjet. Dhe vaj dhe verë, por me masë çdo gjë. Ne hamë gjatë Kreshmës. Nga e hëna në të premte konsumojmë pak por pa vaj. Është kufizim i ushqimit, nuk jemi fare pa ngrënë”.

A tolerohen shkeljet gjatë Kreshmës ortodokse? At’ Nikolla Kodheli shpjegon traditën e krishterë

Kreshma është një përpjekje shpirtërore e besimtarëve ortodoksë të cilët kufizohen në konsumimin e produkteve të caktuara ushqimore, kryesisht atyre me bazë shtazore.

Të dielën e 16 Prillit festohet Pashka Ortodokse. Shumë besimtarët kanë ndjekur këtë ritual shpirtëror të krishtërimit. Por çfarë ndodh në ato raste kur besimtarët ortodoksë që kreshmojnë kanë konsumuar ushqimet “ndaluara”?

At’ Nikolla Kodheli, i ftuar në studion e emisionit “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ka treguar se në traditën e krishterë nuk ka kufizime të rrepta. Sipas tij, Kreshma është përpjekje shpirtërore që besimtarët e aplikojnë sipas kushteve të tyre shëndetësore.

“Në traditën e krishterë nuk ka e prishe dhe s’e prishe, është një përpjekje që bën kushsecili për vete. Kemi një drejtues shpirtëror i cili na këshillon që është prift, na këshillon se si duhet të ndjekim Kreshmën, ai njeh jetën tonë nëse kemi probleme shëndetësore, nga varësia e punës. Se nuk mund t’i thuash një njeriu që punon në ndërtim që mos të konsumojë vajin gjatë javës. Nuk mund t’i thuash një nëne që ka ilaçe të caktuara që i dëmtojnë stomakun që mos të pijë një gotë qumësht ose mos të hajë një vezë. Ka një drejtues shpirtëror i cili në varësi të shëndetit i thotë dhe për Kreshmën, këtë e ka të bekuar, e ka me lejen e kishës”, shpjegoi At’ Nikolla Kodheli.

